Сочинение Чичиков на балу у губернатора. (Анализ эпизода из первой главы поэмы Н.В.Гоголя "Мертвые души").

В городе NN было два рода мужчин: толстые и тоненькие. Тоненькие больше вились около дам и занимали не очень важные места, по особенным поручениям, а толстые — "были почетные чиновники в городе". Они занимали самые важные посты. Почти все они были на балу у губернатора, где "все залито светом" и гости напоминают мух, которые влетели в комнату, "чтобы только показать себя, пройтись взад и вперед по сахарной куче".

С первых же страниц произведения Н. В. Гоголя мы ощущаем увлекательность сюжета, так как нельзя не предположить, что после встречи Чичикова с Маниловым будут встречи с Собакевичем и Ноздревым. Читатель не может догадаться и о конце поэмы, потому что все ее персонажи выведены по принципу градации: один хуже другого. Например, Манилова, если его рассматривать как отдельный образ, нельзя воспринимать как положительного героя (на столе у него лежит книга, открытая на одной и той же странице, а его вежливость притворна: "Позвольте этого вам не позволить"), но по сравнению с Плюшкиным Манилов во многом даже выигрывает. Однако в центр внимания Гоголь поставил образ Коробочки, так как она является своеобразным единым началом всех персонажей. По мысли Гоголя, это символ "человека-коробочки", в котором заложена идея неуемной жажды накопительства.

Н. В. Гоголя очень волновало и тревожило будущее своей Родины, это ярко отразилось в поэме "Мертвые души", в лирических отступлениях писателя. В этом произведении мы можем увидеть два типа лирических отступлений: эпические, которые служат для раскрытия характеров и образов, и непосредственно лирические, отображающие переживания автора о судьбе России.

На балу Чичиков занят размышлениями о мужчинах, знакомится с "весьма обходительным и учтивым помещиком Маниловым и несколько неуклюжим на взгляд Собакевичем", от которых узнает, в каком состоянии находятся их имения и сколько у кого крестьян. Манилов, "имевший глаза сладкие, как сахар, и щуривший их всякий раз, когда смеялся", приглашает Чичикова к себе в усадьбу, так как находится от гостя "без памяти". Такое же приглашение Павел Иванович получает от Собакевича.

Тема разоблачения чиновничества проходит через все творчество Гоголя: она присутствует и в сборнике "Миргород", и в комедии "Ревизор". В поэме "Мертвые души" она переплетается с темой крепостничества. За страшным миром помещичьей и чиновничьей России Гоголь чувствовал душу русского народа, которую выразил в образе быстро несущейся вперед тройки, воплощающей в себе силы России: "Не так ли и ты, Русь, что бойкая, необгонимая тройка несешься?" Итак, что же изображает Гоголь в своем произведении? Он изображает социальную болезнь общества. Тем' не менее следует остановиться на том, как ему удается это сделать.

Н. В. Гоголь пользуется приемами социальной типизации. В изображении галереи помещиков он умело сочетает общее и индивидуальное. Практически все его персонажи статичны, они не развиваются (кроме Плюшкина и Чичикова), запечатлены автором как результат. Этот прием подчеркивает еще раз, что все эти Маниловы, Коробочки, Собакевичи, Плюшкины и есть мертвые души. Для характеристики своих персонажей Гоголь использует и излюбленный прием — характеристику персонажа через деталь.

Главная тема поэмы — это судьба России: ее прошлое, настоящее и будущее. В первом томе Гоголь раскрыл тему прошлого родины. Задуманные им второй и третий тома должны были повествовать о настоящем и будущем России. Этот замысел можно сравнить со второй и третьей частями "Божественной комедии" Данте: "Чистилище" и "Рай". Однако этим замыслам не суждено было сбыться: второй том оказался неудачным по идее, 'а третий так и не был написан. Поэтому поездка Чичикова так и, осталась поездкой в неизвестность. Гоголь терялся, задумываясь о будущем России: "Русь, куда же ты несешься? Дай ответ! Не дает ответа". .