Сочинение Чичиков – незаурядная яркая личность (по поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души»)

Поэма Н. В. Гоголя «Мертвые души» - одно из величайших произведений в мировой литературе. В. Г. Белинский писал: «Мертвые души» Гоголя – творение столь глубокое по содержанию и великое по творческой концепции и художественному совершенству формы, что одно оно пополнило бы собою отсутствие книг за десять лет…»



Гоголь работал над своею поэмой целых 17 лет: от первоначального замысла (1835) до последних фрагментов и штрихов (1852). На протяжении этого времени его замысел менялся. В итоге в своем произведении писатель дает возможность увидеть всю, современную ему, Россию и выводит множество разнообразных характеров и типов людей.



Представителем нового класса предпринимателей является в поэме Павел Иванович Чичиков. Гоголь говорит о таких людях, как он: «страшная и подлая сила ». Подлая, потому что заботится только о своей выгоде и наживе, используя все средства. «Приобретатели», по мнению Гоголя, не способны возродить Отечество.



Страшная, потому что очень сильная. А сильная, потому что первые в России дельцы были предприимчивыми, целеустремленными, очень неглупыми людьми. Поэтому мне кажется, что, несмотря на все отрицательные стороны, Чичикова можно считать незаурядной личностью.



Начнем с того, что ему пришла в голову идея нажиться на мертвых ревизских душах. Я считаю, чтобы составить и продумать такой план, требуется ум, практическая сметка, хорошее знание жизни. Важно отметить, что практический склад ума проявлялся у Чичикова с самого детства. «…показав оборотливость почти необыкновенную», он «слепил из воску снегиря, выкрасил его и продал очень выгодно». Потом начал продавать богатым товарищам съестное, выдрессировал (!) и выгодно продал мышь. Причем Павлуша не тратил заработанные им деньги, а терпеливо их копил, отказывая себе во всем. Для этого тоже, на мой взгляд, требуется целеустремленность и большая сила воли.



Почему же маленький Чичиков отказывал себе во всем, а не радовался жизни, как другие дети? Родители героя были бедные дворяне, у которых в крепостных была только одна семья: «Жизнь при начале взглянула на него как-то кисло-неприютно…» Павлуша рос в атмосфере строгости, уныния, какой- то тоски. У него не было друзей, он не играл в детские игры, даже пошалить ему было нельзя: «…краюшка уха его скручивалась очень больно ногтями длинных …пальцев…». Из детства наш герой вынес лишь одну истину: «Товарищ или приятель тебя надует и в беде первый тебя выдаст, а копейка не выдаст, в какой бы беде ты ни был. Все сделаешь и все прошибешь на свете копейкой». Всю свою последующую жизнь Чичиков посвятил тому, чтобы «беречь и копить копейку».



Я не могу назвать Павла Ивановича совершенно аморальным человеком: «Нельзя, . . сказать, чтобы он не знал ни жалости, ни сострадания; он чувствовал и то, и другое, он бы даже хотел помочь, но только, чтобы не заключалось это в значительной сумме…»



Какова же была у Чичикова цель в жизни? Он не копил деньги ради денег, а мечтал сделаться богатым и жить в свое удовольствие. Ради этого он годами был усидчив, аккуратен, опрятен, неизменно любезен, очень прилежен: «С раннего утра и до позднего вечера, не уставая ни душевными, ни телесными силами, писал он, погрязнув весь в канцелярские бумаги, не ходил домой, спал в канцелярских комнатах на столах, обедал подчас со сторожами и при всем том умел сохранить опрятность, порядочно одеться, сообщить лицу приятное выражение и даже что-то благородное в движениях».

Позже Чичиков добивается «хлебного местечка», затем «копит копейку» в других учреждениях, не гнушаясь, правда, самыми нечистоплотными методами. Но все затеи героя проваливаются. Тем не менее, несмотря на неудачи, Павел Иванович не сдается и не падает духом, а упорно продолжает идти к своей цели.



Я считаю, что афера с мертвыми душами потребовала от Чичикова смелости, риска, энергичности, хорошего знания человеческой психологии. Ведь, действительно, герой – отличный психолог. В разговоре с чиновниками он «искусно умел польстить каждому»: «Губернатору намекнул как-то вскользь, что в его губернию въезжаешь, как в рай, дороги везде бархатные… Полицмейстеру сказал что-то очень лестное насчет городских будочников…а в разговорах с вице-губернатором и председателем палаты сказал даже ошибкою два раза: «ваше превосходительство», что очень им понравилось».

С помещиками Чичиков также разговаривает на их языке, видя каждого насквозь и легко добиваясь своего. С Маниловым он приторно сладок и изыскан, с Коробочкой вежлив, но тверд, с Ноздревым фамильярен и нагловат, с Собакевичем Чичикову понадобилось все его терпение и актерское искусство… Но, в любом случае, наш герой почти у каждого покупает мертвые души.



Первый том поэмы заканчивается бегством Чичикова из города. Но я думаю, и это подтверждает второй том, что Павел Иванович не оставит своей затеи. Он и дальше будет «копить копейку».



Прочитав поэму «Мертвые души», я считаю, что Павла Ивановича Чичикова можно назвать яркой и незаурядной личностью. Это очень способный человек с богатыми возможностями. Жаль, что он их использовал недостойно, впрочем, как и многие современные предприниматели. Но все-таки где-то в глубине души, на мой взгляд, нельзя не восхищаться Чичиковым – гениальным бизнесменом по своей сути. .