Сочинение Чичиков-рыцарь копейки (по поэме Н.В. Гоголя Мертвые души)

Когда учительница дала задание написать нам это сочинение, я пришел в недоумение, так как я даже представить себе не мог Чичикова смелым и отважным рыцарем,способным на какой-нибудь героический поступок, ведь когда речь идёт о рыцарях, то невольно представляешь себе закованного в латы рыцаря, тяжелым мечом поражающего врага, а не мошенника Чичикова. Но ведь рыцарство-это не только смелость и отважность,но и способность идти до конца своей цели, преодолевая любые преграды на своем пути. И тогда становиться понятно, почему же Чичиков- рыцарь копейки. Ведь единственной целью в жизни Чичикова было накопление капитала. Но не деньги управляли им, а мечта, мечта о своём, благоустроенном поместье, где бы он жил со своей семьей. И он стремился достичь этой цели любыми, даже самыми бесчеловечными способами. Уже с самого детства он начал выполнять завет своего отца: «копи копейку». Можно сказать, что вся дальнейшая жизнь Чичикова была выполнением этого завета…

После поступления в школу, Чичиков не спал ночи, не ел- словом, берег и копил копейку, даже ценой унижений и оскорблений. Уже со школьной скамьи он начинает свою предпринимательскую деятельность, где он самыми разнообразными способами зарабатывает деньги: приручает мышку, перепродает выпечки своим одноклассникам.

И нельзя сказать, что он был одаренным учеником- он просто умел находить подход к людям. Благодаря этому умениюЧичиков выбивается в любимые ученики и добивается расположения учителя. На службе в казенной палате он также продолжает добивается расположения «неприступного» повытчика, и после непродолжительного времени занимает «хлебное местечко». Приехав же в губернский город NN, Павел Иванович умело льстит и угождает всем местным чиновникам и легко входит в их доверие. Он скупает мертвых крестьян, которые еще числятся по переписи живыми, чтобы заложить их в Опекунский совет. Его стремление к обогащению делает из него опытного пси- холога. Все, даже Собакевич, отзываются о нем самым лучшим образом. Но его интересует лишь личная выгода, и он старался бороться за каждую копейку.

Чичиков преодолевает все трудности ради накопительства своего будущего состояния. Он настоящий делец, Чичиков- рыцарь нового времени, времени господства буржуазных отношений.

Даже несмотря на то, что он ,казалось бы, всё делает по закону, на мой взгляд продавать мертвые души- это высшая степень подлости. Но ведь, как заметил в своём стихотворении «Смерть поэта» М. Ю. Лермонтов: «Но есть и божий суд-он ждёт». Именно этот суд ожидает Чичикова за его поступки. .