Сочинение Чичиков у Манилова (роль эпизода в поэме «Мертвые души»)

В поэме “Мертвые души” Николай Васильевич Гоголь показал распад старого уклада жизни России и нарождение новых, капиталистических отношений. В образе Чичикова писатель раскрыл характер мошенника, готового на любую аферу, лишь бы разбогатеть. Павлу Ивановичу Бог не дал богатства, зато не обделил умом сметливым и изобретательным. Мы встречаемся с ним на страницах поэмы, когда герой путешествует от помещика к помещику, стараясь приобрести побольше мертвых душ, чтобы путем подлога и обмана разбогатеть.

Николай Васильевич Гоголь — мастер детали, в поэме “Мертвые души” он создает целую галерею образов помещиков, наделяя каждого индивидуальными чертами, присущими только ему. Произведение как бы собрано из отдельных ярких эпизодов, а все вместе они составляют прекрасное произведение, вошедшее в сокровищницу русской классики.

Важным в цепи эпизодов является приезд Павла Ивановича Чичикова к помещику Манилову, это самое начало его большой аферы. Гоголь показывает нерадивого хозяина поместья, занятого бессмысленными и бесплодными мечтаниями, не желающего и не умеющего обустроить свою жизнь. “Дом господский стоял одиночкой на юру, то есть на возвышении, открытом всем ветрам, каким только вздумается подуть; покатость горы, на которой он стоял, была одета подстриженным дерном. На ней были разбросаны по-английски две-три клумбы с кустами сиреней и желтых акаций. . . была видна беседка с плоским земным куполом, деревянными голубыми колоннами и надписью: “Храм уединенного размышления. . . ”

Всячески автор подчеркивает претензии Манилова на образованность и культуру, но это лишь внешние, наносные черты, убеждающие читателя в обратном. Сыновей Манилов назвал древнегреческими именами на римский манер: Фемистоклюс и Алкид, а между тем мало сказать, что помещик не образован. Гоголь дает важную деталь, которая заменяет многие страницы комментариев. “В его кабинете всегда лежала какая-то книжка, заложенная закладкой на четырнадцатой странице, которую он постоянно читал уже два года”.

Манилов совершенно не занимается хозяйством — ему это не интересно. Он любит, потягивая трубочку, мечтать о постройке подземного хода или каменного моста через пруд. Бездельник и лентяй, Манилов ни во что не вникает, даже необычное предложение Чичикова о продаже мертвых душ лишь на мгновение озадачило его, но ту же помещик откинул все сомнения. Его “прекраснодушие” не позволяет усомниться в благородстве Павла Ивановича. Манилов не привык утруждать свою персону излишними заботами, он тут же их перекладывает на других.

В поэме “Мертвые души” Гоголь показывает пагубность крепостного права для России в целом. Он раскрывает эту проблему со всех сторон. Изображая Манилова внешне приятным и незлым человеком, Гоголь показал, что мягкосердечный бездельник ничуть не лучше злодея, так как перепоручает свое хозяйство и крестьян кому попало. Эта практика пагубна еще и потому, что развращает крестьян, приучая их к безделью; беря пример с помещика, его крепостные тоже не хотят ничего делать.

Манилов отвратителен еще и тем, что вранье и низость Чичикова хочет облечь в красивую “упаковку”, перевязывая шелковой ленточкой список мертвых душ, принадлежащих ему. От этого ложь не становится правдой. Не зря Гоголь говорит об этом персонаже, что он “ни то, ни се, ни в городе Богдан, ни в селе Селифан”. Легкомысленный и бездушный, Манилов поощряет зло, творящееся вокруг, он не хочет видеть правду жизни.

На мой взгляд, это один из лучших художественных образов поэмы. Гоголю долго не удавалась эта глава. Действительно, трудно изобразить внешне приятного человека, чтобы он был настолько отталкивающим и неприятным при детальном рассмотрении. Великому Гоголю это удалось блестяще. .