Сочинение Чичиков у Плюшкина (анализ фрагмента 6-ой главы первого тома поэмы Н.В.Гоголя «Мертвые души»)

К значению названия поэмы Н. В. Гоголя можно подойти с разных сторон. Прямое значение словосочетания «мёртвые души» - числимые только на бумаге крепостные люди. Есть и переносное значение этого выражения – люди с умершей душой, люди бесчувственные, бесчеловечные. Такими «мертвыми душами» можно считать всех помещиков, выведенных на сцену в поэме.



Появление помещиков перед читателем имеет символическое значение: они расположены по степени омертвения человеческой души. Мы встречаемся сначала с Маниловым, Коробочкой, Ноздревым, Собакевичем, а затем – с Плюшкиным. Почему же Плюшкин является последним из всех, кого посещает Чичиков? Обратимся к эпизоду посещения Чичиковым Плюшкина в шестой главе романа.



Чичиков, подъезжая к селу, видит множество изб и улиц. Но он замечает какую-то особую ветхость крестьянских домов: гнилые бревна, дырявые крыши. Господский дом тоже оставил не лучшие впечатления, так как «каким-то дряхлым инвалидом глядел сей странный замок»: два окна из всех были открыты, да и то залатанные. Только сад «один был вполне живописен в своем картинном запустении». Природа берет свое, все в ней свободно и красиво.



Но от созерцания природной красоты Чичикову пришлось отказаться, чтобы переключиться на помещичий дом и самого хозяина. Вблизи дом оказался еще печальнее, чем издали. Время потрудилось над ним на славу: «Ничего не заметно было оживляющего картину – ни отворявшихся дверей, ни выходивших откуда-нибудь людей, никаких живых хлопот и забот дома!». Все это было довольно странно и удивительно для Чичикова.



Однако Павел Иванович удивился еще больше, когда увидел фигуру «ключницы», которая отправила его в дом. Но и это было не последнее, что удивило гостя.



Беспорядок в комнатах был необыкновенным. Здесь было навалено множество вещей, начиная от мебели и заканчивая «множеством всякой всячины»: «лимон, весь высохший», рюмка с какой-то жидкостью и тремя мухами, кусочек где-то поднятой тряпки и другой, никому не нужный хлам. Все это напоминало кладовую мелкого воришки: «Никак нельзя было сказать, что в комнате сей обитало живое существо».



Однако ничто не сравнится с тем потрясением, которое испытал Чичиков, когда узнал, что эта «ключница» на самом деле и есть богатейший помещик Плюшкин. Узнав это, наш герой невольно отступил назад.



Из портретной характеристики Плюшкина мы узнаем, что это был худощавый старик, разве что подбородок его заметно выдавался вперед: «Маленькие глазки еще не потухнули и бегали из-под высоко выросших бровей, как мыши».

Одежда его ничем не отличалась от нищенской. Можно было просто подумать, что это обедневший помещик. Но мы видим глазами Чичикова все добро, буквально заполонившее комнаты Плюшкина. К тому же, у этого помещика было около тысячи душ, амбары ломились от обилия товаров. Только вот все давно уже пропало.



Чичиков не знал, с чего начать разговор. Он привык начинать так: «Наслышан о добродетели и редких свойствах души, почел долгом принести лично дань уважения…». Однако это был не тот случай. Ни о каких «редких свойствах души» не могло быть и речи, так как Плюшкин – самая что ни на есть мертвая душа. «Экономия» и «порядок» - вот с чего решил начать Чичиков. Хотя в доме у Плюшкина царили, конечно же, скупость и беспорядок.



Плюшкин сразу же ясно дал понять, что незваный гость не должен рассчитывать на угощение и даже на сено для лошади. Деловой разговор героев шел довольно ровно, хотя поначалу предложение Чичикова удивило Плюшкина.

Интересно проследить за сменой выражения лица старика. «Радость, так мгновенно показавшаяся на деревянном лице его» от осознания того, что Чичиков готов платить подати за умерших крестьян, сменилась озабоченным выражением лица. Наконец, герой стал посматривать на Чичикова с подозрением. Но все же вскоре он успокоился, правда, ненадолго. Каждая вещь в доме Плюшкина доказывала, что жадности его нет границ: это и ликерчик столетней давности, и бумажечка, и свеча, замененная лучинкой, и сухарь, к которому Чичиков, естественно, не притронулся.



Как же человек мог дойти до такого? Ответ находится в истории жизни Плюшкина. Следует отметить, что Гоголь в своей поэме дает биографии только двух людей: Чичикова и Плюшкина. Чичиков – главное действующее лицо в поэме. А при чем же здесь Плюшкин? Просто это последняя стадия омертвения человека, когда скупость все подминает под себя.



Оказывается, когда-то Плюшкин был отличным семьянином и хозяином. Но после смерти жены все изменилось.

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