Сочинение Чичиков в поэме Н. Гоголя «Мертвые души

Основная тема “Мертвых душ” Гоголя — тема о путях исторического развития России. Гоголь зорким взглядом художника подметил, что в русском обществе середины XIX века деньги начинают играть решающую роль: дельцы стараются утвердиться в обществе, стать независимыми, опираясь на капитал, и на грани двух эпох — феодализма и капитализма — такие дельцы стали явлением распространенным.

Чичиков — центральный герой поэмы “Мертвые души”, вокруг него сосредоточено все действие поэмы, с ним связаны все ее персонажи.

В отличие от образов помещиков и чиновников, образ Чичикова дан в развитии: мы знаем о происхождении и воспитании героя, начале его деятельности и о последующих событиях его жизни. Чичиков представляет собой человека, который многими своими чертами отличается от поместного дворянства. По своему происхождению он дворянин, но усадьба не является источником его существования. На всю жизнь запомнил Чичиков советы своего отца — больше всего беречь и копить копейку. Отсюда цель всей жизни главного героя — приобретательство.

Возбуждающее действие на Чичикова оказывают картины состоятельной жизни, с которыми ему приходится сталкиваться. Он охвачен желанием стать обладателем капиталов, которые принесут с собой “жизнь во всех довольствах”. Чичиков терпеливо и настойчиво преодолевает служебные барьеры. Изворотливость и жульничество становятся его характерными чертами. Став членом “комиссии для построения какого-то казенного весьма капитального строения”, он обзаводится хорошим поваром и отличной парой лошадей, носит тонкие, голландского полотна рубашки, отказывается от здоровых законов воздержания: неожиданное разоблачение аферы с построением казенного здания развеяло блаженное состояние Чичикова, все оказалось безвозвратно потерянным. Это огорчило, но не поколебало Чичикова. Он решает сызнова начать карьеру и находит еще более выгодную службу по таможне. Принимается за очень выгодные операции: со стадом испанских баранов он проводит аферу с брабантскими кружевами и в короткое время наживает целое состояние. Деньги плывут к нему в руки. “Бог знает, до какой бы громадной цифры не возросли благодатные суммы, если бы какой-то нелегкий зверь не перебежал поперек всему”. Вновь разоблаченный и изгнанный Чичиков становится поверенным, и здесь ему приходит мысль о покупке мертвых душ.

Писатель раскрывает образ Чичикова постепенно, по мере рассказа о его похождениях. В каждой главе мы узнаем о нем что-то новое. Он приезжает в губернский город, чтобы произвести разведку и обеспечить успех задуманного предприятия. В городе N он чрезвычайно осторожен и строго расчетлив. Он расспросил трактирного слугу о городских чиновниках, о ближайших к городу помещиках, о состоянии края, о повальных болезнях. Ни один день не пропадает у деятельного Павла Ивановича даром. Он устанавливает дружеские отношения с сановниками города, заводит знакомство с помещиками и благодаря исключительной обходительности составляет о себе лестное мнение. Даже грубиян Собакевич сказал: “Преприятный человек”.

Умение обращаться с людьми и искусное ведение разговора — испытанное средство Чичикова во всех жульнических операциях. Он знает, с кем и как говорить. С Маниловым он ведет беседу в слащаво-вежливом тоне. Без труда добивается у него мертвых душ бесплатно, да еще и оставляет на хозяина расходы по оформлению купчей. Вовсе не церемонится в разговоре с Коробочкой, запугивает ее и за всех умерших дает всего 15 рублей, солгав, что приедет за мукой, крупой и прочей снедью.

Непринужденный развязный разговор ведет Чичиков с разбитным малым Ноздревым и ловко выпутывается из всех предложений последнего об обмене. Осторожно разговаривает Чичиков с помещиком-кулаком Собакевичем, называет умерших крестьян несуществующими и заставляет Собакевича сильно снизить запрошенную им цену.

Почтительно вежлив Чичиков с Плюшкиным, он говорит, что решил помочь ему и “принести лично свое почтение”. Ловко прикинулся он человеком сострадательным и получил от него 78 душ всего лишь по 32 копейки за каждую.

Встречи с помещиками показывают исключительную настойчивость Чичикова в достижении цели, легкость перевоплощения, необыкновенную изворотливость и энергию, за внешней мягкостью и изяществом скрывающие расчетливость хищной натуры.

И вот Чичиков снова среди чиновников города. Он всех очаровывает светской обходительностью, приглашается на бал к губернаторше. Все дамы города от него без ума. Однако Ноздрев разрушает все его планы. “Ну, уж коли пошло на то, — подумал он сам в себе, — так мешкать более нечего, нужно отсюда убираться поскорей”.

“Итак, вот весь налицо герой наш, каков он есть!” — заключает Гоголь. Чичиков предстает перед читателями как живой. Мы видим и внешность, и внутренний мир Чичикова. Мы видим человека степенного, обходительного, хорошо одетого, всегда аккуратного и чистого, выбритого и приглаженного, но в каком вопиющем противоречии находится внешность с его внутренним миром!

Ужасен, отвратителен этот рыцарь “денежного мешка”, строящий свое благополучие на несчастьях большого числа людей: массовых эпидемиях, стихийных бедствиях, войнах, — все, что сеет гибель и смерть, все это на руку Чичикову. .