Сочинение Чиновничество в произведениях Н. Гоголя

В комедии “Ревизор” и в поэме “Мертвые души” Гоголь обратился к важным социальным темам. В них речь идет о жизни целых сословий — уездного чиновничества, поместного дворянства. В поле зрения автора “вся Русь”. Места, где происходят события, обобщены и типизированы: никак не определяются географически ни городишко, где происходит действие “Ревизора” (“отсюда хоть три года скачи, ни до какого государства не доедешь”), ни губернский город N, куда приехал Чичиков.

Сюжет комедии “Ревизор” прост. Сам Гоголь сказал: “В "Ревизоре" я решился собрать в одну кучу все дурное в России, какое я знал. . . и за одним разом посмеяться над всем”. В комедии изображается обывательское существование чиновников уездного города, взяточников, казнокрадов, карьеристов и бездельников. Городничий Антон Антонович Сквозник-Дмухановский — изворотливый, неглупый, грубый, выслужившийся долгой тяжелой службой чиновник, привыкший хватать все, что плывет в руки, то есть взяточник и хапуга. В минуту злобной откровенности он признается, что “ни один купец, ни подрядчик не мог его провести; мошенников над мошенниками обманывал, пройдох и плутов таких, что весь свет готовы обворовать, поддевал на уду. Трех губернаторов обманул!. . ”

Не менее выразительны в своей пошлости и другие чиновники. Судья Ляпкин-Тяпкин, который, хоть и призван служить правосудию, даже не заглядывает в судебные дела. Он — любитель псовой охоты, берущий взятки борзыми щенками. Он считается в городе “вольнодумцем”, потому что прочел 5—6 книг.

Попечитель богоугодных заведений Земляника — суетливый проныра, доносчик и плут, который рассуждает следующим образом: “Человек простой: если умрет, то и так умрет; если выздоровеет, то и так выздоровеет”.

Смотритель училищ Хлопов живет в вечном страхе перед выговором, ничего не понимает в педагогическом деле и вечно жалуется на тяготу “служить по учебной части”.

Простодушно-наивный почтмейстер Шпекин занимается у себя на почте чтением вскрываемых писем, чтобы “узнать, что есть нового на свете”. Все чиновники являются ближайшими помощниками городничего. Не случайно в первом же действии Антон Антонович говорит: “Ну, здесь свои”. На нижней же ступени административной лестницы действуют полицейские: квартальный Свистунов, ворующий серебряные ложки и не по чину берущий взятки; Держиморда, дающий волю своим кулакам и для порядка “всем ставящий фонари под глазом — и правому и неправому”.

В образах чиновников города раскрыты совершенно конкретные социальные уродства, жизнь провинциального городка воспринимается как широкая картина жизни полицейско-бюрократической монархии Николая I. Смехом казнит своих героев Гоголь. Недаром разоблаченный в своих проделках городничий обращается ко всем со словами: “Чему смеетесь? — Над собою смеетесь!” Провинциальное чиновничье общество, погрязшее во взяточничестве и в лихоимстве, олицетворяет собой паразитизм самодержавного строя. Недаром, посмотрев комедию, Николай I сказал, что ему попало больше всех.

В поэме “Мертвые души”, посвященной поместному дворянству, также изображено чиновничество. Оно повысилось в ранге — из уездного стало губернским. Образы чиновников даны общим крупным планом. Губернатор — “светский” человек, любезный и обаятельный, — был не толст и не тонок, имел на шее Анну, и поговаривали даже, что он представлен к звезде, впрочем, был большой добряк и даже “сам вышивал иногда по тюлю”. Это важное должностное лицо, первое в губернии.

Полицеймейстер, “отец и благодетель города”, должен строго и неуклонно следить за тем, как выполняются законы, отдавать в руки правосудия тех, кто нарушает их, но, наведываясь в гостиный двор, он чувствует себя здесь, как в собственной кладовой. “Хоть он и возьмет, — говорят купцы, — но зато уж никак тебя не выдаст”. Другими словами, за взятку скроет преступление. Этим он приобрел любовь и “совершенную народность”. Оформление купчей крепости — типичный эпизод из повседневной деятельности чиновников. В момент оформления купчей крепости мы встречаемся с неким чиновником Иваном Антоновичем — “кувшинное рыло”. Автор рассуждает о способности чиновников превращаться то в орла, то в муху. За своим столом Иван Антонович — орел, а в кабинете начальника — муха. Это взяточник, бюрократ, ловкий стряпчий всяких незаконных дел. Даже Чичиков дал ему взятку, хотя и был другом его начальника.

Чиновники города связаны круговой порукой во взяточничестве, в грабеже и обмане. Угодничество перед значительными чинами лишило их возможности распознать в Чичикове мошенника. Они не смогли узнать, “тот ли он человек, которого можно задержать и схватить как неблагонамеренного, или же он такой человек, который может сам схватить и задержать их всех как неблагонамеренных”. Гоголь говорит, что чиновники жестоки и бесчеловечны. Сатирически изображая провинциальных чиновников, автор наносит удар по бюрократическому аппарату всего самодержавно-крепостнического государства и дает понять, что эти “блюстители порядка и законности” — такие же мертвые души, как и помещики. По словам Герцена, “с хохотом на устах он (Гоголь) без жалости проникает в самые сокровенные складки нечистой, злобной чиновничьей души. Комедия Гоголя "Ревизор", его поэма "Мертвые души" представляют собой ужасную исповедь современной России”.

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