Сочинение Чиновничество в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети»

Роман Тургенева «Отцы и дети» - роман о разночинце. Автор особо подчеркивал эту «социальную подробность» в описании своего героя, выводя на важное место в произведении вопрос о принадлежности персонажей к тому или иному классу, слою, чину. По всей вероятности, Тургенев считал эту характеристику одной из ключевых и определяющих в натуре, психологии, поступках людей.

Можно сказать, что основной конфликт в произведении разворачивается между разночинцем и помещиками. Поэтому более всего в романе раскрывается психология и образ жизни именно этих сословий. Однако писатель стремился создать полную и объективную картину русского общества 60-ых годов 19 века. Именно поэтому он описывает представителей и других социальных слоев. Так, довольно большое место в романе уделяется чиновничеству – этой «опоре» российской государственности.

Уже в самом начале произведения мы узнаем, что Николай Петрович Кирсанов, оказавшись негодным к военному поприщу, служил чиновником в министерстве уделов. Больше того, семейство Кирсановых имело большие связи в этой среде – в молодости братья Николай и Павел жили «под отдаленным надзором двоюродного дяди с материнской стороны, Ильи Колязина, важного чиновника». Да и женился Николай Петрович на дочери чиновника, с которой был счастлив до конца ее жизни.

Эти упоминания, искусно вкрапленные в ткань романа, создают представление о месте чиновничества в русском обществе. Молодые дворяне того времени, по большому счету, могли стать либо военными, либо жить за счет своих поместий, либо служить чиновниками. Карьера чиновника всегда была довольно престижна, потому что перспективна и «хлебна».

В своем романе Тургенев находит возможность дать характеристику как губернскому, так и столичному чиновничеству, - этому он посвящает двенадцатую главу «Отцов и детей». Мы помним, что Аркадий и Базаров отправляются в губернский город, чтобы нанести визит крупному чиновнику, родственнику Кирсановых.

Писатель характеризует главу этого города как «молодого, прогрессиста» и … «деспота». И добавляет, что такое противоречие «сплошь да рядом случается на Руси». Этими словами автор, на мой взгляд, характеризует и психологию русской власти, и способ управления русским народом на протяжении многих веков: каждый чиновник мнит себя «царем и богом», который волен делать все, что пожелает.

Для описания чиновничества Тургенев выбирает иронический тон, который позволяет глубоко и ярко описать героев, и, в то же время, выразить свое отношение к ним.

Представителем столичных чиновников в романе является Матвей Ильич Колязин – то лицо, к которому с визитом и приехали наши герои. Колязин был, что называется, «из молодых да ранних: ему недавно исполнилось сорок лет, однако он делал неплохую карьеру и «метил в государственные люди».

Описание этого «важного туза» насквозь пропитано иронией. Автор отмечает, что о себе Колязин был очень высокого мнения, но старался держаться демократично: «глядел одобрительно, слушал снисходительно». Чиновник воображал себя значимым и знающим человеком, умеющим «задать пыли». Однако среди «своих» «он обыкновенно оставался в дураках и всякий несколько опытный чиновник садился на него верхом».

Калязин стремился показать себя прогрессивным человеком, патриотом, радеющим за родную страну. Кроме того, любил обратить внимание окружающих на то, что он образованный человек, не «чуждый литературе». Но все это было неискренно, рассчитано лишь на внешний эффект. А в общем, это был ловкий придворный и не более того – «в делах толку не знал, ума не имел, а умел вести свои собственные дела».

Мы видим, что Колязин любил продемонстрировать свою значимость, унизив более слабого, выставив его в смешном положении (вспомним «забавный» эпизод с молодым чиновником). В отношении Аркадия он также принял покровительствующий вид, называл его «племянничком» и обещал всячески помогать и поддерживать.

Тургенев подчеркивает, что поведение этого чиновника типично для его среды. Колязин – один из многих, неслучайно писатель приводит примеры «из жизни сановников» вообще.

Четырнадцатая глава романа (описание бала у губернатора) добавляет небольшие штрихи в портрет этого «видного столичного» чиновника, который был настоящим «героем праздника». Здесь он в полной мере сумел почувствовать свою значимость, сыграть роль просвещенного либерала и патриота.

Характеристики чиновников, которые дает Тургенев в произведении, зачастую очень лаконичны. Однако они в полной мере раскрывают суть человека и дают представление о «коллективном портрете» той среды, которую эти герои представляют. Так, председатель казенной палаты, визит которого прервал беседу Колязина с его гостями, был милейший старичок, чрезвычайно любящий природу. Автор иронично добавляет: «особенно в летний день, когда, по его словам, «каждая пчелочка с каждого цветочка берет взяточку. . . ». Что еще нужно к этому добавить? Мы получили полное представление о нравах в чиновничьей среде.

Таким образом, в романе «Отцы и дети» Тургенев немногословно, но точно и ярко дает характеристику столичному и провинциальному чиновничеству. Для описания героев из этой среды он выбирает ироническую интонацию, демонстрирующую отношение автора к данному сословию.

Чиновники очень часто становились героями произведений русских писателей. О нравах их среды, о ее пороках мы знаем из произведений Пушкина, Гоголя, Толстого, Чехова. Чиновничество – важная составляющая любого общества, потому что оно призвано улучшать жизнь государства, способствовать его развитию. Как справлялись с этой ответственной миссией «государевы люди» второй половины 19 века, мы видим, в том числе, и из произведения Тургенева.

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