Сочинение Чиновничья и помещичья Россия в изображении Н. В. Гоголя

В русской литературе тема путешествия, тема дороги встречается очень часто. Можно назвать такие произведения, как “Мертвые души” Гоголя или “Герой нашего времени” Лермонтова. Этот мотив часто использовался как сюжетообразующий. Однако иногда он сам по себе является одной из центральных тем, целью которой является описание жизни России в определенный период времени. Ярким примером этого является поэма “Мертвые души” Николая Васильевича Гоголя. В этом произведении для Гоголя одной из главных задач было как можно более полное изображение жизни России. Учитывая, какой громадный пласт общества показан Гоголем в первом томе, притом что, по его замыслу, томов должно было быть три, Гоголь действительно был близок к тому, чтобы выполнить свое намерение и показать всю жизнь России в полном объеме. Главное внимание автор сконцентрировал на изображении дворянской жизни. Причем в соответствии с замыслом автора в первом томе должны были быть показаны все самые худшие стороны дворянской жизни, изображена жизнь губернского города NN и такие колоритные фигуры помещиков, как Манилов, Коробочка, Ноздрев, Собакевич и Плюшкин. Вообще в “Мертвых душах” Гоголь использует сюжетную схему “плутовского романа”, возникшего в Западной Европе в эпоху Возрождения. Сюжетная схема эта образовывается при помощи путешествия главного героя — плута, во время которого раскрываются грешки обывателей. Использовав эту схему, Гоголь наполнил ее новым смыслом.

Поэма начинается с описания губернского города. Надо отметить, что в задачу Гоголя входило изображение всей губернской России на примере отдельно взятого города. Поэтому автор постоянно упоминает о типичности этого города и его жизни. Рассказ о городе начинается с описания гостиницы, в которую въехал Чичиков. Номер, где он поселился, был “известного рода, ибо гостиница была тоже известного рода, то есть именно такая, как бывают гостиницы в губернских городах, где за два рубля в сутки проезжающие получают покойную комнату с тараканами, выглядывающими, как чернослив, из всех углов, и дверью в соседнее помещение, всегда заставленную комодом, где устраивается сосед, молчаливый и спокойный человек, но чрезвычайно любопытный, интересующийся знать о всех подробностях проезжающего”. Далее следует описание самого города, который “никак не уступал другим губернским городам: сильно била в глаза желтая краска на каменных домах и скромно темнела серая на деревянных. Дома были в один, два и полтора этажа, с вечным мезонином, очень красивым, по мнению губернских архитекторов”. Затем Гоголь, с присущим ему юмором, описывает множество других деталей, присущих губернскому городу. Вслед за этим Гоголь описывает сильных города, которые образуют иерархическую лестницу, в начале которой стоит губернатор, который был “подобно Чичикову ни толст, ни тонок собой”. Такая параллель с Чичиковым выглядит не очень лестно для главы города. Затем Гоголь перечисляет всех отцов города: вице-губернатор, прокурор, председатель палаты, полицмейстер и т. д. Их было так много, что было “несколько трудно упомнить всех сильных мира сего”.

Наиболее полно городское общество показано на балу у губернатора. Здесь представлены все слои дворянского общества. Однако основные два, по мнению Гоголя, — “тонкие” и “толстые или такие же, как Чичиков, то есть не так чтобы слишком толстые, однако ж и не тонкие”. Причем “толстые умеют лучше на этом свете обделывать дела свои, нежели тоненькие”. И то, что объемы тела показаны автором как основной критерий благополучия, делает образ дворянства приземленным. Особенно это впечатление усиливается после описания Гоголем разговоров “толстых” о лошадином заводе, о хороших собаках, “касательно следствия, произведенного казенной палатой”, “о бильярдной игре”. Однако были и разговоры о добродетели, что говорит скорее о лицемерии общества, учитывая особенно то, что лучше всего о добродетели говорит Чичиков, “даже со слезами на глазах”. А то, что общество “толстых” имеет за собой грешки, выясняется позже, когда по городу прошел слух, будто Чичиков приехал в город с проверкой. Это вызвало большой переполох, а прокурор даже умер от волнения, хотя он — лицо, отвечающее за поддержание закона в городе. Но, конечно, главное место в первом томе поэмы “Мертвые души” занимает описание помещичьего быта. Тут надо заметить, что описание жизни помещиков тесно связано с главной темой произведения — изображение оскудения человеческой души. И пять помещиков, показанных Гоголем, являются яркими примерами такого оскудения. Причем они представлены в порядке убывания у них живых, человеческих качеств.

Первым из помещиков, изображенных Гоголем, был Манилов. Начинается рассказ о нем с описания его усадьбы. “Дом господский стоял одиночкой на юру, то есть на возвышении, открытом всем ветрам, каким только вздумается подуть. . . ” Далее идет описание деревни: “У подошвы этого возвышения, и частию по самому скату, темнели вдоль и поперек серенькие бревенчатые избы. . . ” Во всем облике усадьбы и деревни видна какая-то непродуманность, беспорядочность, как, собственно, и во внутренних помещениях господского дома. Жизнь в Маниловке как бы остановилась, об этом свидетельствует и книга в кабинете хозяина, “заложенная закладкой на четырнадцатой странице, которую он читал уже два года”. Сам хозяин вполне соответствует обстановке в усадьбе. Особенно Гоголь подчеркивает, что от Манилова “не дождешься никакого живого или хоть даже заносчивого слова.

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