Сочинение «Чиновник с виду и подлец душой» ( по поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души»).

Пустота. Пустословие. Сплетни, перешедшие пределы,…все это возникло из безделья и приняло выражение смешного в высшей степени.



Н. В. Гоголь. Из рукописи «Мертвых душ».







Поэма Н. В. Гоголя «Мертвые души» - одно из величайших произведений в мировой литературе. В. Г. Белинский писал: «Мертвые души» Гоголя – творение столь глубокое по содержанию и великое по творческой концепции и художественному совершенству формы, что одно оно пополнило бы собою отсутствие книг за десять лет…»



Гоголь работал над своею поэмой целых 17 лет: от первоначального замысла (1835) до последних фрагментов и штрихов (1852). На протяжении этого времени его замысел менялся, и в итоге в своем произведении писатель дает возможность увидеть всю, современную ему, Россию. Он выводит множество разнообразных характеров и типов, показывает жизнь разных слоев русского общества первой половины 19 века.



«Мертвые души» состоят из трех композиционных звеньев, тесно связанных между собой. Первое звено дает характеристику российских помещиков, второе изображает чиновников губернского города N, третье – повествует о жизни Чичикова.



Жизнь провинциальных чиновников описывается в 7 – 10 главе поэмы. Если в главах о помещиках Гоголь стремился подробно описать каждый тип, вывести индивидуальный характер, то при описании чиновников для него важно изобразить среду в целом. В «Мертвых душах» писатель создает коллективный портрет продажного племени служащих.



Важно, что все эти «государевы люди» во главе с губернатором наделены огромной властью. Они правят подданными от имени царя. На чиновниках лежит огромная ответственность, поэтому они должны с честью выполнять свой долг, свои обязанности. Но в «Мертвых душах» показано другое, истинное, положение вещей, выраженное в словах Собакевича: «Мошенник на мошеннике сидит и мошенником погоняет».



Казалось бы, город N. – губернский город. Он находится «не в глуши, а, напротив, недалеко от обеих столиц». Можно было подумать, что уж здесь-то, в отличие от уездного города, где происходит действие «Ревизора», чиновники во главе с губернатором будут достойно исполнять свой долг. Но оказывается, что везде управление одинаково: и в захолустном уездном городишке, и в крупном губернском городе творится чиновничий беспредел.



Государственная должность для чиновников города N. – лишь средство беспечной и праздной жизни. Недаром Собакевич советует Чичикову искать свидетелей для своей сделки среди этой братии: «Пошлите теперь же к прокурору, он человек праздный и, верно, сидит теперь дома: за него все делает стряпчий Золотуха, первейший хапуга в мире. Инспектор врачебной управы, он также человек праздный и, верно, дома, если не поехал куда-нибудь играть в карты…»



Чиновничество погрязло во взятках. Даже самого мелкого дела нельзя совершить, не принеся «государственному мужу» «подарка». Так, Чичиков пытается найти доступ к сердцу важного и неприступного Ивана Антоновича - Кувшинное рыло. На самом деле это всего лишь мелкий чиновник крепостной экспедиции. Но без его «одобрения» нельзя было добиться решения дела. Недаром он сурово заявляет Чичикову: «Да ведь Иван Григорьевич не один; бывают и другие». Павел Иванович, сам бывший чиновник, не теряется. «Я сам служил, дело знаю…» - заявляет он.



Кувшинное рыло - не просто взяточник, а многоопытный артист в своем ремесле. Понятно, что ни одно дело не решается у него, впрочем, как и у его коллег, без «небольшого приношения» от просителей.



«Подвиги» чиновников на государственном поприще раскрываются на протяжении всей поэмы, но достигают своего апогея в 9 - 10 главах произведения. Город N. всполошило страшное известие. Какое же? Противозаконные махинации с мертвыми душами? Переодетый разбойник «вроде Ринальда Ринальдина», появившийся в городе? Делатель фальшивых ассигнаций, промышляющий в N. ? Нет, чиновников до смерти напугало известие о назначении нового генерал-губернатора.



Мигом они стали вспоминать свои грехи, «обнажаясь» перед читателем. Инспектор врачебной управы лихорадочно думает о больных, умерших в значительном количестве от горячки, против которой не было принято надлежащих мер. Председатель палаты бледнеет от мысли, что он совершил купчую на мертвые крестьянские души.

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