Сочинение Чиновники города NN

В "Мертвых душах" тема крепостничества сплетается с темой бюрократии, чиновничьего произвола и беззакония. Блюстители порядка во многом родственны помещикам. На это Гоголь обращает внимание читателей уже в первой главе "Мертвых душ". Рассуждая о тонких и толстых господах, автор поэмы приходит к выводу: "Наконец, толстый, послуживши богу и государю, заслуживши всеобщее уважение, оставляет службу . . . . и делается помещиком, славным русским барином, хлебосолом, и живет, и хорошо живет. . . " Это злая сатира на чиновников-грабителей и на "хлебосольных" русских бар.

Как владельцы усадеб, так и губернские чиновники находятся на низшей ступени культуры и просвещения. У Манилова, как помним, уже два года одна и та же книга раскрыта на четырнадцатой странице. Чиновники "тоже были более или менее людьми просвещенные: кто читал Карамзина, кто "Московские ведомости", кто даже и совсем ничего не читал".

Помещики и чиновники не обременяют себя заботами о государственных делах. Тем и другим чуждо понятие гражданского долга. Те и другие живут праздно.

В заметках к первому тому "Мертвых душ" Гоголь писал: "Идея города. Возникшая до высшей степени пустота. Пустословие. Сплетни, перешедшие пределы. . . Все это возникло из безделья и приняло выражение смешного в высшей степени. . . "

При оформлении покупки крепостных крестьян потребовались свидетели. "Пошлите теперь же к прокурору, - говорит Собакевич, - он человек праздный и, верно, сидит дома: за него все делает стряпчий Золотуха, первейший хапуга в мире. Инспектор врачебной управы, он также человек праздный и, верно, дома, если не поехал куда-нибудь играть в карты. . . "

В обществе чиновников процветает "подлость, совершенно бескорыстная, чистая подлость". Ссорятся дамы, ссорятся и их мужья. "Дуэли, конечно, между ними не происходило, потому что все были гражданские чиновники, но зато один другому старался напакостить, где было можно, что, как известно, подчас бывает тяжелее всякой дуэли".

Управители города единодушны только в стремлении широко пожить за счет "сумм нежно любимого ими отечества". Чиновники грабят и государство, и просителей. Казнокрадство, взяточничество, грабеж населения явления повседневные и вполне закономерные. Полицмейстеру "стоит только мигнуть, проходя мимо рыбного ряда или погреба", как на его столе появляются балычки и отменные вина. Ни одна просьба не рассматривается без взятки. Председатель палаты предупреждает Чичикова:". . . чиновным вы никому не давайте ничего. . . Приятели мои не должны платить". Исключение лишь для приятелей (но Чичиков все-таки не нарушил неписанный закон - на всякий случай и он дал взятку Ивану Антоновичу).

Полиция держит в постоянном страхе город. Когда в обществе стали говорить о возможном бунте мужиков Чичикова, полицмейстер заметил, что "в отвращении его (бунта) существует власть капитан-исправника, что капитан-исправник, хоть сам и не езди, а пошли только на место себя один картуз свой, но один картуз погонит крестьян до самого места их жительства".

В поступках и взглядах чиновников, в их образе жизни нет сколько-нибудь существенного различия.

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