Сочинение Чиновники уездного города N (по пьеме Н.В. Гоголя Ревизор)

«Ревизор» - одно из лучших произведений Н. В. Гоголя. Он говорил, что в этой комедии решил «… собрать в одну кучу все дурное в России, какое он тогда знал… И за одним разом посмеяться над всем…».



Так возник город N, который автор назвал «сборным городом всей типичной стороны». Н. В. Гоголь изображает различные слои населения города.



Главным представительством чиновничества является городничий, характер которого в полной мере раскрывается в тот момент, когда все ждут ревизора. Он очень боится доноса: «…Я даже думаю, не было ли на меня какого-нибудь доноса. Зачем же в самом деле к нам ревизор? Послушайте, Иван Кузьмич, нельзя ли вам, для общей пользы, всякое письмо, которое прибывает к вам в почтовую контору…, этак немножко распечатать и прочитать: не содержится ли в нем какого-нибудь донесения…».



Богоугодными заведениями в городе руководит Земляника. Люди у него умирают с удивительной постоянностью. Но самое страшное, что этого чиновника данное обстоятельство нисколько не смущает, потому что «человек простой: если умрет, то и так умрет; если выздоровеет, то и так выздоровеет».



Суд города N возглавляет Ляпкин-Тяпкин, «человек, прочитавший пять или шесть книг, и потому несколько вольнодумен». В полиции города процветают пьянство, грубость, взяточничество, как и, впрочем, во всех сферах общественной жизни.



Особенностью чиновников является то, что все они рассматривают свои должности как хороший способ жить без забот. У этих людей нет никакой ответственности перед жителями города. Здесь нет понятий о долге и чести. Но самое удивительное, на мой взгляд, то, что чиновники даже и не пытаются скрывать свое безделье и безответственность.

Взятки среди чиновников принимаются как должное. Я думаю, что именно поэтому они уверены, что смогут хорошо встретить ревизора, задобрив его различными подношениями и подарками. «Да и странно говорить. Нет человека, который бы за собой не имел каких-нибудь грехов», - уверенно говорит городничий.



На мой взгляд, автор в первую очередь хотел показать всю разобщенность людей, их непонимание истинного смысла жизни. Власть, богатство убивают в них истинно человеческое и настоящее. .