Сочинение Чистоплотная сорока

Я люблю наблюдать за животными. Они очень смешные, и порой можно увидеть забавные сюжеты.

Из окна на кухне хорошо виден двор и большая лужа, оставшаяся после дождя. Я люблю стоять у окна и смотреть на то, что творится во дворе. Однажды я заметила на ветке дерева красавицу сороку. Птица, не переставая, чистила себе перышки и отряхивалась. Я долго на нее смотрела, устала и пошла заниматься. Через пятнадцать минут я подошла к окну и увидела все ту же сороку, которая все еще чистилась и отряхивалась. Она сидела на заборе и все время хотела слететь на землю, но прохожие вспугивали ее. Птица не улетала далеко, до нее при желании можно было дотянуться рукой. Наконец двор опустел. Сорока слетела с забора, чинно подошла к луже. Неожиданно птица окунула голову в воду и затем вынырнула. Сорока начала купаться. Она сначала погружала в воду голову, а затем уже все тело. Казалось, сорока училась нырять. Вволю набарахтавшись в грязной воде, птица улетела. Еще некоторое время она прыгала по дереву, подставляя мокрые перья под лучи солнца. Раньше я и не подозревала, что сороки купаются. Вскоре лужа высохла, купаться стало негде, и я больше не видела эту сороку. .