Сочинение Чистый понедельник - Литературный отзыв по рассказу И. А. Бунина “Чистый понедельник"

Бунин "Чистый понедельник" - сочинение "Литературный отзыв по рассказу И. А. Бунина “Чистый понедельник""



Иван Алексеевич Бунин - замечательный русский писатель, человек большой и сложной судьбы. Он был признанным классиком отечественной литературы, а также стал первым в России Нобелевским лауреатом.



Все рассказы, написанные с 1937 по 1944 год, Бунин объединил в книгу "Тёмные аллеи". Их сближает мотив воспоминаний, образ русской природы. Он пишет о лете, осени, дне и ночи, о горе, счастье, порой кратком миге радости или боли. На первый план у Бунина выходит обращение к вечным темам любви, смерти и природы.



Одним из рассказов, входящим в этот сборник, является "Чистый понедельник". На нём я и решил остановиться подробнее.



Внешние события рассказа "Чистый понедельник" не отличается большой сложностью и вполне вписывается в тематику цикла "Темные аллеи". Действие происходит в 1913 году. Своими воспоминаниями здесь делится добрый, красивый и легкомысленный молодой человек (безымянный, как и его подруга). Молодые люди, он и она, познакомились однажды на лекции в литературно - художественном кружке и полюбили друг друга. Они стали встречаться, проводить вместе свободное время. Он ухаживал за ней и хотел более серьёзных отношений, но она была загадочно молчалива, никогда не давала ему выходить из-под контроля. Он сам говорит, что всегда "старался не думать, не додумывать" поступков своей возлюбленной. Немудрено, что понять молчаливую, загадочную, прекрасную женщину не удалось. Для автора было главным донести до читателя всю её исключительность, и ему это удалось сполна. Глазами страстного поклонника постоянно "улавливается" необъяснимость поведения его избранницы. Она предавалась светским развлечениям, разрешала мужчине ласки, но отказывалась от серьёзного разговора с ним. Ещё более странным было параллельное увлечение ресторанами, театральными "капустниками" и соборами, священными книгами. Героиня как бы объединяет в своей душе несовместимые между собой "стили". Мечтает примирить их. Именно так хочет любить того лучшего, и не может. Их близость все-таки происходит, но, проведя всего лишь одну ночь вместе, влюбленные навсегда расстаются, ибо героиня в Чистый понедельник, т. е. в первый день предпасхального поста 1913 года, принимает окончательное решение уйти в монастырь, расставшись со своим прошлым. Но, скрывшись в монастыре, продолжает там мучиться недостижимым.



Виртуозно и сжато написан рассказ. Каждый штрих имеет явное и скрытое значение. Чего стоит последний, утонченно-светский, черно-бархатный туалет героини с её прической шамаханской царицы! Неожиданное и показательное сочетание. Девушка постоянно следует разными путями, живо напоминающими окружающие её различия. Таков символический смысл женского образа. В нём совместились тяга к духовному подвигу и ко всему богатству мира, сомнения, жертвенность и тоска по идеалу.



Есть в рассказе и другой смысл авторских размышлений. Извечные противоречия человеческой, конкретнее, женской природы, любви, возвышенной и земной, чувственной, - определили испытания героини. Её смелость, способность пройти через все запреты и соблазны помогают открыть таинственную, непреодолимую власть инстинкта. Но тем теплее, сочувственнее отношение автора к молодой женщине, чем больше она сопротивляется вполне естественным, хотя мучительным для неё, влечениям.



В теме любви Бунин раскрывается как человек удивительного таланта, тонкий психолог, умеющий передать состояние души, раненной любовью. Писатель не избегает сложных, откровенных тем, изображая в своих рассказах самые интимные человеческие переживания. На протяжении столетий многие художники слова посвящали свои произведения великому чувству любви, и каждый из них находил что-то неповторимое, индивидуальное этой теме. Мне кажется, что особенность Бунина-художника состоит в том, что он считает любовь трагедией, катастрофой, сумасшествием, великим чувством, способным и беспредельно возвысить, и уничтожить человека.



Любовь - таинственная стихия, преображающая жизнь человека, придающая его судьбе неповторимость на фоне обыкновенных житейских историй, наполняющая особым смыслом его земное существование.



Необычайная сила и искренность чувства свойственны героям бунинских рассказов. Любовь захватывает все помыслы человека, все его силы. Чтобы любовь не выдохлась, необходимо расстаться и навсегда, что происходит во всех рассказах Бунина. Все его герои живут в ожидании любви, ищут её и чаще всего, опалённые ею, гибнут. Любовь у писателя долго не живёт в семье, в браке, в буднях. Короткая, ослепительная вспышка, до дна озарившая души влюблённых, приводит их к трагическому концу - гибели, самоубийству, расставанию.

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