Сочинение Чистый понедельник - Тема любви в творчестве И. А. Бунина (по рассказу «Чистый понедельник»)

Бунин "Чистый понедельник" - сочинение "Тема любви в творчестве И. А. Бунина (по рассказу «Чистый понедельник»)"



Одной из основных тем творчества писателя является тема любви. К этой теме Бунин шел навстречу всей душой, и ни война, ни революция не могли пошатнуть этой его привязанности. В этой области, полной невыраженных оттенков и неясностей, его дар находил себе достойное применение. Он описывал любовь во всех состояниях, а в эмиграции еще пристальней, сосредоточенней относился к этому чувству. Любовь в изображении Бунина поражает не только силой художественной изобразительности, но и своей подчиненностью каким-то внутренним, неведомым человеку законам. Но и эти законы прорываются на поверхность нечасто — большинство людей не испытывают их рокового воздействия до конца своих дней. Такое изображение любви неожиданно придает трезвому, «беспощадному» бунинс-кому таланту романтический отсвет. Близость любви и смерти, их сопряженность были для Бунина фактами очевидными, никогда не подвергались сомнению. Однако катастрофичность бытия, непрочность человеческих отношений и самого существования — все эти излюбленные бунинские темы после гигантских социальных катаклизмов, потрясших Россию, наполнились новым грозным значением. «Любовь прекрасна» и «любовь обречена» — эти понятия, окончательно совместившись, совпали, неся в глубине каждого рассказа личное горе Бунина-эмигранта. В годы войны Бунин закончил книгу рассказов «Темные аллеи», которая вышла в полном составе в 1946 году в Париже. Это единственная в русской литературе книга, в которой «все о любви». Тридцать восемь новелл сборника дают великое разнообразие незабываемых женских образов — Руся, Антигона, Галя Ганская, героиня «Чистого понедельника».







В рассказе Бунина «Чистый понедельник» героиня безымянна. Имя не важно, имя для земли, а Бог знает каждого и без имени. Бунин называет героиню — она. Она с самого начала была странной, молчаливой, необычной, будто чужой всему окружающему миру, глядящей сквозь него, «все что-то думала, все как будто во что-то мысленно вникала; лежа на диване с книгой в руках, часто опускала ее и вопросительно глядела перед собой». Она была будто совсем из другого мира, и, только чтобы ее не узнали в этом мире, она читала, ходила в театр, обедала, ужинала, выезжала на прогулки, посещала курсы. «Мы оба были богаты; здоровы, молоды и настолько хороши собой, что в ресторанах, на концертах нас провожали взглядами», — рассказывает герой «Чистого понедельника». Казалось бы, у них есть все для абсолютного счастья. Что еще нужно? «Счастье наше, дружок, — приводит его любимая слова Платона Каратаева, — как вода в бредне: тянешь — надулось, а вытащишь — ничего нету». Герой и героиня рассказа — разные натуры. Герой «Чистого понедельника» — «обычный» человек, при всей своей физической привлекательности и эмоциональной наполненности. Но героиня иная. В ее странных поступках ощущается значительность характера, редкостность «избранной натуры». Ее сознание разорвано. Она не прочь окунуться в «сегодняшнюю» жизнь той элитарной Москвы — концертов Шаляпина, «капустников» Художественного театра, каких-то курсов, чтения модных западных писателей начала века: Гофмансталя, Шницлера, Пшибышевского, лекций Андрея Белого и т. д. , однако внутренне она чужда (как и сам Бунин) всему этому. Ее всегда тянуло к чему-то более светлому, нематериальному, к вере, к Богу, и так же, как храм Спасителя был близок к окнам ее квартиры, так Бог был близок ее сердцу. Она часто ходила в церкви, посещала обители, старые кладбища. Она напряженно ищет что-то цельное, героическое, самоотверженное и находит свой идеал в служении Богу. Настоящее кажется ей жалким и несостоятельным. И вот наконец она решилась. В последние дни мирской жизни она испила ее чашу до дна, простила всех в Прощеное воскресенье и очистилась от пепла этой жизни в «Чистый понедельник»: ушла в монастырь. «Нет, в жены я не гожусь». Она с самого начала знала, что не сможет быть женой. Ей суждено быть вечной невестой, невестой Христа. Она нашла свою любовь, она выбрала свой путь. Можно подумать, что она ушла из дома, но на самом деле она ушла домой. И даже ее земной возлюбленный простил ей это. Простил, хотя и не понял. Он не мог понять, что теперь «она может видеть в темноте», и «вышел из ворот» чужого монастыря.







Таков один из рассказов «Темных аллей». В этом сборнике можно встретить и грубоватую чувственность, и просто мастерски рассказанный игривый анекдот («Сто рупий»), но сквозным лучом проходит через книгу тема чистой и прекрасной любви. Героям свойственна необычайная сила и искренность чувства, в них нет самоценного смакования рискованных подробностей. Любовь как бы говорит: «Там, где я стою, не может быть грязно!».

