Сочинение Читая Достоевского

Во все времена существует и будет существовать понятие общественной морали — определенный набор правил и норм поведения, он во многом определяется той эпохой, в которую выпало жить. Все мы живем в обществе, зависим от него, приспосабливаемся к нему и с детства впитываем те устои, которые в данном обществе существуют. Но вместе с общественными нормами всегда существовали и будут существовать люди, которые не хотят согласиться с существующими правилами, восстают против них и стремятся создать правила новые — для всех людей или для себя одного. Проблемы общественной морали, взаимоотношений человека и общества всегда находились в центре внимания русской литературы. Ф. М. Достоевский является одним из тех писателей, которые заставляют читателей задуматься об общественной природе человека.

Тонкий психолог, философ, исследователь человеческой души, Федор Михайлович Достоевский непрерывно анализирует поступки и мотивы поступков своих героев. Что таится в потаенных уголках души человека? Каждый из людей — это средоточие, загадочное сочетание хорошего и плохого, доброго и зловещего, честного и подлого. Писатель старается понять, насколько сильно среда влияет на человека и что может помочь человеку противиться влиянию окружающей среды.

Герои Ф. М. Достоевского — люди, чувствующие себя “униженными и оскорбленными”, обиженными на жизнь. В душе наиболее сильных героев — таких, как Родион Раскольников, — возникает стремление взять от жизни то, что они недополучили, то, чего они были лишены в силу внешних обстоятельств. Писатель согласен: нищета, общественная несправедливость настолько велики, что нельзя осудить Соню, продающую свое тело ради своей семьи, или Дуню, собирающуюся выйти замуж за нелюбимого человека во имя благополучия брата. Можно простить внешний грех, если он оправдан внутренней чистотой, ибо только великие страдания приводят к очищению души, к познанию Бога. Да, общество называет поведение Сонечки преступным, но не закрывает ли оно при этом глаза на другие, более серьезные преступления?

Родион Раскольников тоже задумывает свое преступление — убийство старухи — ради счастья других людей. Но даже он сам в какой-то момент начинает понимать, что это лишь отговорка, способ успокоить свою совесть. ТЕОРИЯ — вот что на самом деле движет им: проверить, может ли он совершить этот поступок, относится ли он к числу тех великих людей, которым дозволено в жизни больше, чем обыкновенным людям, тем “тварям дрожащим”, которых так презирает герой Федора Достоевского. И писатель убедительно, шаг за шагом, доказывает всем нам, что никакое убийство не может быть оправдано теорией, какой бы красивой и стройной она ни казалась. Только одна теория, один великий закон может быть мерилом поступков человека — великий закон нравственности, основанный на христианской религии, на стремлении к поиску в себе Бога. Кто вправе решать, имеет ли ценность жизнь конкретного человека, или нет? А вдруг этой ничего не значащей, с точки зрения другого человека, личностью, которую можно безболезненно убить, окажется твоя мать, сестра, ребенок? Только Бог, считает Достоевский, имеет право распоряжаться судьбами людей. Ставить себя на место Бога — это ли не величайшее из преступлений, ведь следствие этого — полная безнаказанность, вседозволенность и потеря человеком всех моральных норм. И людей, которые это не понимают, ждет страшный конец. Мучится от угрызений совести Родион Раскольников, не находя сил простить себе самому содеянное. Кончает жизнь самоубийством Ставрогин из романа “Бесы”, чтобы по крайней мере таким образом доказать себе, что он может “распорядиться” хотя бы своей жизнью.

Да, заела “среда” жизнь многих героев Федора Достоевского. Но разве нищета и обездоленность - то главное зло, которое видит писатель в обществе? Не гораздо ли страшнее падение общественной морали, возникающее в людях ощущение всеобщей вседозволенности, которое Ф. М. Достоевский связывал главным образом с развитием в обществе социалистических идей? Ведь, по сути, что такое революция? Все то же стремление принести в жертву определенное количество людей ради счастья всех остальных. Но кто дал право лишать человека величайшего дара — его жизни — даже ради высокой и красивой цели?

Все мы еще долгое время будем испытывать ужас от того, что в XX веке в России победила именно та идеология, которой так боялся великий русский мыслитель Ф. М. Достоевский и от ужасов которой предостерегал он нас своими произведениями. Лихорадка, зуд вседозволенности во время революции, братоубийство во время гражданской войны, массовые репрессии, превратившие всю страну в тюремный лагерь, — вот следствие того, что для нескольких поколений людей России представления о христианской нравственности, о вечных человеческих ценностях подменили идеалами “светлого коммунистического будущего”, ради достижения которого не только можно, но и должно пожертвовать миллионами людей.

Произведения Федора Достоевского ставят перед читателями ряд вечных вопросов. Это и вопросы ответственности за свои мысли и поступки, и вопросы признания ценности жизни другого человека, и вопросы стремления каждого человека к духовному совершенству. Но не менее важно обращение писателя к обществу в целом. По мнению Ф. М. Достоевского, именно общество должно стремиться к нравственному, христианскому отношению к личности, именно общество должно задуматься, какие устои царят в нем и каковы последствия тех ужасных “теорий”, которые могут стать источником бед для многих поколений. А потому, читая произведения Ф. М. Достоевского, мы должны извлекать уроки из жизни его героев, чтобы, быть может, предотвратить многие непредсказуемые зловещие преступления в самих себе. .