Сочинение Читая Пушкина…

Читая Пушкина стихи,

Расслышим голоса живого

Мы общерусские штрихи

И нынешнего, и былого…

Е. Мамаева



О Пушкине написаны и еще будут написаны сотни статей и книг. Его можно перечитывать многократно и с возрастом открывать все новую и новую значимость, различные оттенки его произведений, отвечающие твоим настроениям, переживаниям.

В творчестве А. С. Пушкина нашли свое отражение все литературные жанры и направления: поэмы, сказки, романы, повести, оды, эпиграммы. Все это Пушкин освоил, осветил своим гением и оставил нам в наследие.

Наверное, для каждого из нас знакомство с творчеством этого художника начинается с прочтения его сказок. И хотя все они очень легко читаются, какие непростые и поучительные это произведения на самом деле!

Например, читая «Сказку о рыбаке и рыбке», мы понимаем, как наказывает судьба скупых, корыстных людей. А как можно не восхищаться сказкой-поэмой «Руслан и Людмила»?

Самым примечательным в ней является сам стих, очень живой - шутливый или грустный, но очень понятный и запоминающийся.

Именно после поэмы «Руслан и Людмила» Пушника назвали «первым поэтом России».

Великий русский поэт оставил свой след в каждом жанре русской литературы. Наряду с большими историческими произведениями, он создал тихие стихи, небольшие размышления, поэтические послания потомкам. Его напутственные строки «Здравствуй, племя младое, незнакомое!» можно назвать «крылатыми», они стали девизом - обращением к каждому новому поколению.

Своим «голосом в будущее» выделяется стихотворение Пушкина «Памятник», посвященное размышлению автора о настоящем, о грядущей памяти потомков, о собственной гражданской позиции:

И долго буду тем любезен я народу,

Что чувства добрые я лирой пробуждал

Что в мой жестокий век восславил я Свободу

И милость к падшим призывал.



А вот строки из стихотворения Пушкина «Отцы пустынники…» -

Не дай мне зреть мои, о боже, прегрешенья,

Да брат мой от меня не примет осужденья,

И дух смирения, терпения, любви

И целомудрия мне в сердце оживи -

звучат как призыв автора прислушиваться к голосу правды, жить по законам совести и человеколюбия.

Написанный А. С. Пушкиным роман в стихах «Евгений Онегин» также стал значительным событием в мировой литературе. Он превратился в настольную книгу для большинства русских людей. Незабываемые характеристики героев, данные автором в произведении, стали крылатыми фразами и поговорками.

Разве можно ошибиться в имени героя, читая строки:

Он по-французски совершенно

Мог изъясняться и писал;

Легко мазурку танцевал,

И кланялся непринужденно;

Чего ж вам больше? Свет решил,

Что он умен и очень мил…

За ними легко угадывается Евгений Онегин - светский молодой человек, столичный аристократ, получивший типичное для своего класса воспитание и живущий по законам высшего общества.

Пушкин создает в своем романе и незабываемый образ скромной, обаятельной девушки Татьяны Лариной. Именно она решается первой написать своему возлюбленному письмо с признанием: «Я к вам пишу, чего же боле…»

Сколько чувств и эмоций вызывает это объяснение в любви! Если бы не пушкинская Татьяна, мы не узнали бы тех душевных переживаний, той доброты, открытости и честности, которые свойственные русским женщинам.

В любовной лирике Пушкина нельзя не отметить и его маленькое стихотворение «Я вас любил…»

Я вас любил безмолвно, безнадежно,

То робостью, то ревностью томим;

Я Вас любил так искренно, так нежно,

Как дай вам бог любимой быть другим.

По высоте и чистоте чувств это произведение поражает, и, наверное, оно останется вечным памятником бескорыстной и большой любви.



Герои пушкинских произведений сопровождают нас на протяжении всей жизни. Они учат нас патриотизму, человеколюбию, добру, служению высоким идеалам. .