Сочинение Читая Пушкина…
Читая Пушкина стихи,
Расслышим голоса живого
Мы общерусские штрихи
И нынешнего, и былого…
Е. Мамаева
О Пушкине написаны и еще будут написаны сотни статей и книг. Его можно перечитывать многократно и с возрастом открывать все новую и новую значимость, различные оттенки его произведений, отвечающие твоим настроениям, переживаниям.
В творчестве А. С. Пушкина нашли свое отражение все литературные жанры и направления: поэмы, сказки, романы, повести, оды, эпиграммы. Все это Пушкин освоил, осветил своим гением и оставил нам в наследие.
Наверное, для каждого из нас знакомство с творчеством этого художника начинается с прочтения его сказок. И хотя все они очень легко читаются, какие непростые и поучительные это произведения на самом деле!
Например, читая «Сказку о рыбаке и рыбке», мы понимаем, как наказывает судьба скупых, корыстных людей. А как можно не восхищаться сказкой-поэмой «Руслан и Людмила»?
Самым примечательным в ней является сам стих, очень живой - шутливый или грустный, но очень понятный и запоминающийся.
Именно после поэмы «Руслан и Людмила» Пушника назвали «первым поэтом России».
Великий русский поэт оставил свой след в каждом жанре русской литературы. Наряду с большими историческими произведениями, он создал тихие стихи, небольшие размышления, поэтические послания потомкам. Его напутственные строки «Здравствуй, племя младое, незнакомое!» можно назвать «крылатыми», они стали девизом - обращением к каждому новому поколению.
Своим «голосом в будущее» выделяется стихотворение Пушкина «Памятник», посвященное размышлению автора о настоящем, о грядущей памяти потомков, о собственной гражданской позиции:
И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал
Что в мой жестокий век восславил я Свободу
И милость к падшим призывал.
А вот строки из стихотворения Пушкина «Отцы пустынники…» -
Не дай мне зреть мои, о боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи -
звучат как призыв автора прислушиваться к голосу правды, жить по законам совести и человеколюбия.
Написанный А. С. Пушкиным роман в стихах «Евгений Онегин» также стал значительным событием в мировой литературе. Он превратился в настольную книгу для большинства русских людей. Незабываемые характеристики героев, данные автором в произведении, стали крылатыми фразами и поговорками.
Разве можно ошибиться в имени героя, читая строки:
Он по-французски совершенно
Мог изъясняться и писал;
Легко мазурку танцевал,
И кланялся непринужденно;
Чего ж вам больше? Свет решил,
Что он умен и очень мил…
За ними легко угадывается Евгений Онегин - светский молодой человек, столичный аристократ, получивший типичное для своего класса воспитание и живущий по законам высшего общества.
Пушкин создает в своем романе и незабываемый образ скромной, обаятельной девушки Татьяны Лариной. Именно она решается первой написать своему возлюбленному письмо с признанием: «Я к вам пишу, чего же боле…»
Сколько чувств и эмоций вызывает это объяснение в любви! Если бы не пушкинская Татьяна, мы не узнали бы тех душевных переживаний, той доброты, открытости и честности, которые свойственные русским женщинам.
В любовной лирике Пушкина нельзя не отметить и его маленькое стихотворение «Я вас любил…»
Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я Вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам бог любимой быть другим.
По высоте и чистоте чувств это произведение поражает, и, наверное, оно останется вечным памятником бескорыстной и большой любви.
Герои пушкинских произведений сопровождают нас на протяжении всей жизни. Они учат нас патриотизму, человеколюбию, добру, служению высоким идеалам. .