Сочинение Читая комедию "Горе от ума"

Эта комедия написана между 1815 и 1820 годами. В то время, когда люди ездили в каретах, носили совершенно иную одежду, жили в иных домах; она создана в то время, когда чиновники брали взятки, злоупотребляли своим положением и думали лишь о личном благополучии; наконец, эта комедия написана именно тогда, когда ее никто не ждал и тогда, когда это было необходимо. Действительно, она открывала глаза на всю правду "фамусовского общества", она пыталась изменить жизнь всей страны, и, частично, у нее это получилось. Благодаря ей, люди не только видели проблему, но и пытались как-то от не избавиться.



Те, кто ратовал за судьбу Отечества , опираясь на комедию "Горе от ума", боролись с беспорядками в XIX в. , боролись в XX и в XXI вв.



И вот тут-то становится ясно, почему комедия не полностью справилась со своей задачей. Она выявила негативные признаки, но не устранила их. На протяжении трех столетий она становилась все актуальней. Такой остается и сейчас.



Я часто слышу, когда произносят: "Горе от ума" - бессмертное произведение!". И в этих словах я улавливаю тон гордости за саму комедию, за написавшего ее Грибоедова, за то, что он наш соотечественник. Я часто это слышу, однако. . . я никогда не замечал, чтобы кто-то говорил, что комедия ужасна. Ужасно потому, что бессмертна. Разве хороша такая вечная жизнь? Сами эти слова звучат как рок. То есть люди не менялись, не меняются и не будут меняться? Неужели все наши усилия сделать мир лучше - это всего лишь усилия, усилия безрезультатные! В чем же тогда смысл жизни? В самосовершенствовании? К чему это, если можно всегда оставаться таким, как Фамусов? И последний вопрос: если пытаться изменить ход природы - это преступление, то не является ли преступлением попытка изменения природы самого человека? Пускай даже и в лучшую сторону.



Вывод один: долой комедию! Долой ее призывы к обществу! Вот как может поменяться мировоззрение за несколько часов чтения набора букв. Хоть и красивого, но все же набора букв.



Однако, я неисправимый оптимист. Я верю, что мы появились на Земле не просто так, и я верю, что пять лет, потраченные Грибоедовым на комедию "Горе от ума", не пропали даром.



Это можно легко понять, если представить, что рассматриваемое произведение - это зеркало (а так оно и есть), и смотрит в это зеркало сама госпожа Жизнь. Жизнь видит, что она уродлива и ужасна, и в бешенстве она проклинает зеркало-комедию. Тут приходит на ум поговорка: «На зеркало неча пенять, коли рожа крива».



Грустно, но все же надо признать, что «Горе от ума» - действительно зеркало и не более. А зеркала, как известно, не спасают мир. Они не подают руку упавшему, они не жалеют и не любят, они не стремятся служить честно и не пытаются избавиться от таких нарывов общества, как Молчалин, Фамусов, Скалозуб. Все это должны делать люди. И то, что я сказал в самом начале сочинения, а именно: «Комедия не справилась со своим предназначением» является ошибкой. Она показала нам суть общество и все. А что еще можно ждать от просто набора букв?



Последнее, что бы я хотел сказать, будет желанием, точнее желанием и верой, что такие комедии больше не появятся. Не появятся потому, что надобность в них исчезнет. Ну а «Горе от ума» останется в памяти потомков, как примитивная жизнь их предков, и со временем она исчезнет совсем. .