Сочинение Читая лирические отступления в поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души»

В лирических отступлениях, как и во всей поэме, Гоголь прежде всего предстает как писатель-реалист, поприще которого горько и сурово, ибо он всегда в ответе перед судом народа. Обращаясь к творчеству Гоголя, Белинский подтвердил то, о чем говорил сам художник в своих отступлениях. Критик писал: «Преобладающий характер его сочинений — отрицание; всякое отрицание, чтобы быть живым и поэтическим, должно делаться во имя идеала». Гоголь был убежден, что в условиях современной ему России идеал и красоту жизни можно выразить только через отрицание безобразной действительности. Своеобразие гоголевского реализма и состоит в том, что идеал автора как бы отдалился от изображения существующего мира. Художник не находит в окружающей его жизни воплощения своих идеалов и изображает нищих духом героев в мельчайших деталях их бытового уклада, их повседневного существования.

В связи с этим особенно важным представляется определение писателем своего художественного метода как изображения жизни сквозь «видный миру смех» и «незримые. . . слезы». Вершины мастерства Гоголь достигает, когда описывает Плюшкина, опустившегося в моральном падении на самое дно жизни. Герой смешон в своем засаленном халате, с чулком на шее, похожий на ключницу. Но более он страшен. При виде этой «прорехи на человечестве» сам писатель не в силах сдержать слез. «И до такой ничтожности, мелочности, гадости мог снизойти человек! мог

так измениться! — восклицает он. — . . . Все похоже на правду, все может статься с человеком».

Немало пошлого, нелепого видит автор в заседаниях чиновников. Он очень тонко высмеивает всю эту пошлость: «В собравшемся на сей раз совете очень заметно было отсутствие той необходимой вещи, которую в простонародье называют толком».

А вот размышления о Чичикове: «. . . Пора . . . припрячь и подлеца. Итак, припряжем подлеца!» И припрягает, да так, как никому до Гоголя не удавалось.

А сколько видит он лицемеров, лжепатриотов, заверявших в своей любви к Родине! Это они, едва «появится какая-нибудь книга, в которой скажется иногда горькая правда. . . подымут вдруг крики: "Да хорошо ли выводить это на свет, провозглашать об этом?"»

И все-таки Гоголь прежде всего любящий сын своей Родины. «В «Мертвых душах», — писал Белинский, — везде ощущаемо и. . . осязаемо проступает его субъективность. . , которая в художнике обнаруживает человека с горячим сердцем. . . » Под «субъективностью» критик понимал не выражение узколичных, мелких чувств, «до которых никому нет дела», а страстное, непримиримое отрицание художником всего косного, пошлого и такую же страстную защиту им всего прогрессивного в жизни общества, уверенность писателя-патриота в великом будущем России.

Сам Гоголь настаивал на показе действительности во всей ее сложности, в неразрывном единстве «высокого» и «низкого», комического и трагического. Размышляя о роли писателя и его творчества в начале седьмой главы, Гоголь, признавая «сладкое обаяние» романтических произведений, тем не менее избирает другую судьбу: судьбу писателя, «дерзнувшего вызвать наружу все, что ежеминутно перед очами и чего не зрят равнодушные очи, всю страшную, потрясающую тину мелочей, опутавших нашу жизнь, всю глубину. . . повседневных характеров. . . » Следовательно, Гоголь определяет для себя путь реалистического творчества, и вместе с тем в гоголевском реализме продолжает жить романтическое начало, определяя «высокий» настрой его поэмы.

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