Сочинение «Читая стихи» (восприятие, истолкование, оценка)

Живопись - это поэзия, которую видят,

а поэзия - живопись, которую слышат.

Леонардо да Винчи

Русский язык – это язык нашего народа, богатый, гибкий, образный и живописный. Его пополняли и совершенствовали своим творчеством настоящие художники слова: Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Толстой, Достоевский. Н. А. Заболоцкий – известный русский поэт двадцатого века. Его тоже по праву можно назвать мастером слова. В своих произведениях Заболоцкий оттачивает каждую фразу, каждый художественный образ. Он считал, что его жизнь принадлежит искусству: «Я отрекся от житейского благополучия, от «общественного положения», оторвался от своей семьи – для искусства. Вне его – я ничто…». Поэт мысли, поэт философских раздумий и классической завершенности стиха – таким вошел Заболоцкий в нашу литературу.

Какой должна быть настоящая поэзия – этой теме посвящено стихотворение «Читая стихи», написанное в 1948 году. В нем Заболоцкий размышляет о том, насколько человек должен владеть искусством слова, чтобы считаться настоящим мастером.

Стихотворение можно разделить на две части. В первой Заболоцкий иронизирует над творчеством современных ему «поэтов»:

Любопытно, забавно и тонко:

Стих, почти не похожий на стих.

Бормотанье сверчка и ребенка

В совершенстве писатель постиг.

Почти в каждом слове в этой строфе скрыта авторская усмешка. Ему «забавно» читать стихи людей, возомнивших себя поэтами. Не случайно автор использует слово «стих» с явным разговорным, пренебрежительным оттенком, причем во второй части Заболоцкий употребляет слово «поэзия». В этом стихотворении эти слова – антонимы. Стих – бессмысленное словотворчество, а поэзия - настоящее искусство. Авторская ирония слышна в каждом слове первой части: «бормотанье» несопоставимо с «совершенством», а «скомканная речь» с «изощренностью». Но разве можно настоящее искусство считать «бессмыслицей»? Конечно же, нет. И поэтому так убедительно звучат в конце первой части риторические вопросы:

Но возможно ль мечты человечьи

В жертву этим забавам принесть?

И возможно ли русское слово

Превратить в щебетанье щегла,

Чтобы смысла живая основа

Сквозь него прозвучать не могла?

Автор считает несовершенные стихи лишь пустой «забавой», ненужным словотворчеством, «щебетаньем щегла». А настоящее «русское слово» - это поэзия Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Есенина. Это великий язык великой нации. Ответ на эти вопросы звучит во второй части стихотворения.

Вторая часть противопоставлена первой. Пренебрежительное «стих» Заболоцкий заменяет высоким и емким словом «поэзия». Поэзия, с точки зрения автора, - это искусство слова, и прежде чем объявить себя поэтом, необходимо в совершенстве овладеть этим искусством. Для этого недостаточно лишь таланта, необходимы и специальные знания. В последнем четверостишии звучит идея стихотворения:

Тот, кто жизнью живет настоящей,

Кто к поэзии с детства привык,

Вечно верует в животворящий,

Полный разума русский язык.

Родной язык для Заболоцкого похож на живое существо, он называет его «животворящим», «полным разума». Научиться владеть им в совершенстве - такую задачу ставит автор перед начинающими поэтами. Именно тогда они станут настоящими мастерами слова.

Стихотворение интересно и с лексической точки зрения. Разговорная лексика придает оттенок иронии, скрытой смешки. Таких слов особенно много в первой части: «стих», «бормотанье», «бессмыслица», «скомканной», «щебетанье» и т. д. Высокие слова, употребляясь рядом с разговорными, подчеркивают иронию. А во второй части высокая лексика придает стихотворению оттенок торжественности, помогает ярче выразить основную мысль. Здесь мы встретим такие слова: «преграды», «верует», «животворящий», «полный разума».

Стихотворение написано трехсложным размером – четырехстопным анапестом, что придает ему особое, мелодичное звучание. Строфа – четырехстишья, перекрестная рифмовка и чередование безударных (женских) и ударных (мужских) окончаний – признаки классического стихосложения. Я думаю, что такая форма выбрана не случайно. Цель поэта: показать начинающим литераторам, как необходимо работать над стихами. В некоторых строках, для придания большей образности, Заболоцкий использует аллитерацию. Например: «бормотанье сверчка и ребенка» - повторяется звук «р», «щебетанье щегла» - звук «щ», в последнем четверостишии много шипящих «ж», «щ» и свистящих «з», «с». Фонетическое оформление делает стихи Заболоцкого еще более образными.

Мне нравятся стихи Заболоцкого, потому что они очень мелодичны, и в каждом из них – свой подтекст, глубокий смысл.

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--