Сочинение Читаю любимые стихи А. С. Пушкина

Мы открываем знакомую книгу и вновь погружаемся в прекрасный мир стихотворений Александра Сергеевича Пушкина, наслаждаемся необыкновенным языком, плавностью и красотой стиха, с детства любимыми образами. Почему же нас так привлекают эти стихотворения, хотя прошло уже более ста лет с момента их написания? Возможно, многообразием тем, многоликостью души автора, поэтическим языком, сравниться с которым не может ни один поэт?

Одними из наиболее прекрасных и глубоких являются стихотворения Пушкина о природе. Не случайно они надолго остаются в нашей памяти и вызывают приятные воспоминания и ассоциации. Отметим, что пейзажная лирика полнее всего отражает внутренний мир любого поэта, открывая перед читателями его душу, показывая личные переживания. Хотя выбор картин природы вызван сиюминутными впечатлениями, подобные произведения лучше других рассказывают нам об общем внутреннем состоянии поэта. Легко заметить, что природа в лирических стихотворениях предстает в двух состояниях, хотя каждый автор воспринимает ее по-своему, пропуская через призму личных переживаний. Мы видим, что природа в произведениях Жуковского, Фета является спокойной и гармоничной (“Певучесть есть в морских волнах”), тогда как пейзажи в стихотворениях Тютчева, Лермонтова отличаются мрачностью (“О чем ты воешь, ветр ночной”), поэтов привлекают бури, хаос. . . Начало подобному разделению в восприятии авторами природы положил Пушкин. Мы можем заметить, что мироощущение молодого поэта, окрашенное романтическими традициями, повлияло и на его пейзажную лирику. В стихотворении “К морю” автор прощается со “свободной стихией”, привлекавшей его “глухими звуками”, “своенравными порывами”. Подобное романтическое восприятие природы, любование неукрощенной стихией, бурями и грозами характерно для раннего творчества Пушкина. Но в Михайловском мировоззрение поэта меняется. Его не привлекают больше бури и метели, страшат грозы. В стихотворении “Бесы” лучше всего видны тоска и страх, вызванные нестихающей метелью. Подобное ощущение возникает и у читателей благодаря повторам слов, целых четверостиший (“мчатся тучи, вьются тучи”, “еду, еду в чистом поле”, “страшно, страшно поневоле”).

Наоборот, успокоение поэт находит в спокойной и гармоничной природе, которая дарует отдохновение измученной, уставшей душе. Подобные пейзажи пробуждают у Пушкина воспоминания о прежней любви, счастливых минутах жизни. Кроме того, вспомним стихотворение “Осень”, где автор пишет о том, что весной его “ум тоскою стеснен”, зимой “полгода снег да снег”, летом “зной, да пыль, да комары, да мухи”, только осень “мила” “красою тихою”, “блистающей смиренно”, “из годовых времен я рад лишь ей одной”, “с каждой осенью я расцветаю вновь”. Спокойная гармоничная осень со своей “прощальной красой”, “пышным природы увяданьем” “пробуждает” в Пушкине “поэзию”, то есть является необходимым условием творческого подъема в душе автора, гармонии внутреннего мира. Поэтому пейзажная лирика проникает в нашу душу, оставляя в ней глубокие следы, ведь перед нами открывается богатейший духовный мир великого человека.

Большой интерес вызывает и вольнолюбивая лирика Пушкина, отражающая мировоззрение поэта в различные этапы его жизни. Лицейские стихи, характеризующиеся необыкновенным языком, свежестью, весельем, воспевают круговую чашу, полный кубок, являющиеся символами свободы и дружбы. В 1817—1820 годах свободолюбивые мысли приобретают более резкий характер. В это время создаются такие стихотворения, как “Вольность”, “Деревня”, “К Чаадаеву”, где поэт обращается с наставлениями к “владыкам”, прямо говорит своему другу, что “Россия вспрянет ото сна”, “на обломках самовластья напишут наши имена”. Затем мы можем отметить наступление разочарования из-за несбывшихся планов, сомнение в своих силах, но в 1835 году в журнале “Современник” появляется стихотворение “Пир Петра Первого”, где мы видим прежние мотивы свободолюбия, символы “чаши царской”, пенящиеся кружки, которые были характерны для молодого поэта. Читая свободолюбивую лирику

Пушкина, мы составляем для себя картину не только мироощущения, восприятия различных сторон действительности, но и мировоззрения поэта, развития его внутренних убеждений.

Конечно, говоря о лирике Пушкина, нельзя не затронуть тему поэта и поэзии, так много значившую в творчестве любого поэта. Образ поэта-пророка появляется еще в древности, но наибольшую популярность приобретает в XVIII—XIX веках. В творчестве Жуковского, Лермонтова тема поэта и поэзии, образ поэта-пророка занимает одно из важнейших мест. Произведения Пушкина дают нам еще одну возможность проникнуть в мир поэта и понять значение творчества для него. В стихотворениях “Поэт”, “Пророк”, “Поэту”, “Поэт и толпа” Пушкин предъявляет требования посланнику Бога на земле (“глаголом жги сердца людей”, “не дорожи любовию народной”, “иди, куда влечет тебя свободный ум”). Читатели, открывая для себя значение творчества в жизни поэта, лучше понимают его внутренний мир, глубину произведений и цель, которую они преследуют.

Но, конечно же, ничто так не поражает наше воображение, не сохраняется в душе, как пушкинские стихотворения о любви. Подобные произведения, открывая читателям глубоко личные переживания поэта, отражают его внутренний мир. Именно эти стихотворения являются шедеврами русской лирики, в них с наибольшей силой показаны чувства автора, их слова положены на музыку великими композиторами. В таких стихотворениях, как “Я помню чудное мгновенье”, “Мадонна”, “Что в имени тебе моем?. . ”, “На холмах Грузии. . . ”, “Сожженное письмо”, “Я вас любил: любовь еще, быть может. . . ”, мы можем увидеть всю палитру чувств поэта: грусть, печаль, страсть, нежность. Огромное количество строк из этих стихотворений часто употребляются и в современной речи. Например, словосочетание “гений чистой красоты”, введенное впервые Жуковским, стало пользоваться огромной популярностью благодаря Пушкину, употребившему это выражение как реминисценцию.

Итак, перелистывая знакомые стихотворения и перечитывая с большей внимательностью любимые строки, мы открываем для себя различные стороны души поэта, внутреннего мира, понимая значение его творчества, мироощущение и убеждения.

Стихотворения о природе раскрывают душевное состояние Пушкина, пейзажные картины позволяют нам судить о различных этапах его творческого пути.

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