Чивилихин В. - Вариант 1

Чивилихин Владимир Алексеевич (7. 03. 1928-9. 06. 1984), русский писатель и общественный деятель. Его книги пронизаны чувством патриотизма, духовности, любви к природе. Основные произведения: “Про Клаву Иванову” (1964), “Елки-моталки” (1965), “По городам и весям” (1976). Главная книга Чивилихина “Память” сыграла большую роль в пробуждении русского национального сознания 1980-х.



Чивилихин Владимир Алексеевич (7. 03. 1928, г. Мариинск, Кемеровская обл. - 9. 06. 1984, Москва). Отец работал на товарных поездах, погиб в 1938 году. В 13 лет пришёл работать слесарем в железнодорожное депо. Окончил желдортехникум на станции Тайга. После войны семья переехала в Чернигов. Окончил с отличием в 1954 году журфак МГУ. Десть лет посвятил «Комсомольской правде». Своим учителем в литературе считал Леонида Леонова. Первую книгу «Живая сила» о лесоводах Заполярья выпустил в 1957 году. Одним из первых повёл борьбу за Байкал, опубликовав в 1963 году в журнале «Октябрь» статью «Светлое око Сибири», в которой доказывал возможный вред от строительства на берегу озера целлюлозно-бумажного завода. В разные годы разработал предложения о создании кедрового питомника в Сибири, Института природы в Брянске и лаборатории по комплексному изучению научных и прикладных проблем использования кедровых лесов в Томске. В 1969 году Анатолий Софронов, испугавшись партийного гнева, дал команду изрубить в лапшу весь стотысячный тираж трёхлистовой книги очерков Чивилихана «Земля в беде», которая должна была пополнить «Библиотечку «Огонька». В 1973 году вместе с Л. Леоновым и В. Песовым написал письмо Л. Брежневу, чтобы в «Основах лесного законодательства» не прошёл подготовленный чиновниками пункт об отчуждении леса от земли. В начале 1970-х годов взялся за роман о Запсибе «Дорога», в процессе работы над которым появилась идея другой книги - «Память». Как признавался Чивилихин, «работа моя разрастается, получается что-то невообразимо необычное для меня - чудовищно трудоёмкое, обильное по материалу. Полез в домонгольскую Русь и даже доваряжскую - душа горит, сколько за два века наворочено предвзятого и ложного, используемого даже сегодня в целях борьбы с моим народом. А декабристы, как символ нравственного величия, пройдут насквозь». К сожалению, многие концепции Чивилихина оказались ошибочными. Он, к примеру, видел в декабристах только позитив, не понимая, что они во многом олицетворяли для Росссии разрушающее начало. Лауреат Госпремии СССР (1982) - за книгу «Память».



Вячеслав ОГРЫЗКО







Чивилихин Владимир Алексеевич (7. 03. 1928—9. 06. 1984), писатель. Родился в г. Мариинск Кемеровской обл. Отец Чивилихина работал главным кондуктором на товарных поездах, погиб на производстве в 1937. Военное детство Чивилихина прошло на станции Тайга. В 13 лет Чивилихин начал трудовую жизнь в железнодорожном депо. Окончил железнодорожный техникум на станции Тайга. Семья Чивилихина перебирается из Сибири в разрушенный войной Чернигов. В 1954 Чивилихин заканчивает факультет журналистики Московского государственного университета.

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