Антон Павлович Чехов. Чтение

Как-то раз в кабинете нашего начальника Ивана Петровича Семипалатова сидел антрепренер нашего театра Галамидов и говорил с ним об игре и красоте наших актрис.

- Но я с вами не согласен, - говорил Иван Петрович, подписывая ассигновки. - Софья Юрьевна сильный, оригинальный талант! Милая такая, грациозная. . . Прелестная такая. . .

Иван Петрович хотел дальше продолжать, но от восторга не мог выговорить ни одного слова и улыбнулся так широко и слащаво, что антрепренер, глядя на него, почувствовал во рту сладость.

- Мне нравится в ней. . . э-э-э. . . волнение и трепет молодой груди, когда она читает монологи. . . Так и пышет, так и пышет! В этот момент, передайте ей, я готов. . . на все!

- Ваше превосходительство, извольте подписать ответ на отношение херсонского полицейского правления касательно. . .

Семипалатов поднял свое улыбающееся лицо и увидел перед собой чиновника Мердяева. Мердяев стоял перед ним и, выпучив глаза, подносил ему бумагу для подписи. Семипалатов поморщился: проза прервала поэзию на самом интересном месте.

- Об этом можно бы и после, - сказал он. - Видите ведь, я разговариваю! Ужасно невоспитанный, неделикатный народ! Вот-с, господин Галамидов. . . Вы говорили, что у нас нет уже гоголевских типов. . . А вот вам! Чем не тип! Неряха, локти продраны, косой. . . никогда не чешется. . . А посмотрите, как он пишет! Это черт знает что! Пишет безграмотно, бессмысленно. . . как сапожник! Вы посмотрите!

- М-да. . . - промычал Галамидов, посмотрев на бумагу. - Действительно. .

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--