Сочинение Чтение. Что это в наши дни?

Книга… Можно ли без ощущения трагической утраты представить современный мир, лишённый печатного знака? По-моему, эта утрата была бы более невосполнимой, чем, например, исчезновение в нашей жизни электрического света, так как был бы потерян важнейший механизм в передаче и научных знаний, и накопленных всеми эпохами чувств, а человеческий разум погрузился бы в пучину мрака, темноты и нравственного застоя. Мир стал бы удручающе обеднён, прервались бы нити от одного к другому, и наступило бы время невежества, подозрительности и отчуждения.

Что же значит в жизни человека книга? Подобно разговорному языку, книга не только средство людей, не только проводник информации, но и самое главное – это инструмент проникновения в окружающую действительность, взгляд человека на самого себя как на частицу природы. Вместе с тем книга – это констатация всех историй, и одновременно верная память человечества даже в том случае, если в ней рассказано о мировых катаклизмах, решающих судьбу народов, а о похождениях рыцаря Печального Образа Дон Кихота или о страданиях станционного смотрителя.

Книги способствуют совершенствованию дарований и способностей личности во всех сферах её трудовой, общественной и духовной деятельности, способствуют формированию идейно-нравственных качеств личности: книги помогают нам приобретать политическую зоркость, воплощённую в конкретных действиях и поступках героев и окрашенную глубоким эмоциональным чувством.

Я хочу рассказать о своём отношении к книге. С раннего детства книга вошла в мою жизнь. Добру, справедливости и разуму меня научили сказки, которые я читал в детстве. Повзрослев, я стал читать серьёзные книги о взаимоотношении между людьми, о сверстниках. Когда я раскрываю книгу, то как бы всматриваюсь во вторую жизнь, как в глубинную сферу зеркала, лица собственного героя, ответы на собственные мысли, невольно примеряя чужую судьбу и чужое мужество к личным чертам характера, сожалея, досадуя, смеясь, плача, сочувствуя, соучаствуя.

Любите книгу, храните её. Она вам добрый советчик и самый верный, бескорыстный друг. .