Сочинение Что бы дойти до цели, надо прежде всего идти

Рождаясь на свет, человек попадает в общество, которым движут идеи. Ради них, ради своих целей, люди совершают поступки. Поэтому с уверенностью можно сказать, что понятие цели – это основопологающий термин философии.



Итак, цель – это желаемое, нечто, чего человек добивается. Но существует в языке людей и такое слово, как целеустремленность. Кого же можно назвать целеустремленным? Скорее всего, так скажут о человеке, который, поставив перед собой задачу, упорно ищет её решения, не отступая, не размениваясь на мелочи, не размышляя над надобностью и не отвлекаясь, и, главное, в итоге добивается исполнения своего желания.



В обществе принято считать целеустремленность положительным качеством. Наши родители всегда поддерживают в нас какие-либо увлечения и стремления, помогая советом или делом. Целеустремленность воспитывает волю, или наоборот, но главное, что человек начинает, в конце концов, вызывать уважение у окружающих. Почему же так? Почему волевой характер так уважается людьми? Мне кажется, потому, что такое поведение в конце концов приводит к гармонии с собой.



Но есть и оборотная сторона медали. Целеустремленность может повлечь за собой воспитание наглости и нахрапистости. Неслучайно существует такая поговорка: «Наглость - второе счастье». И действительно, человек становится иногда настолько зацикленным на своей идее, что перестаёт замечать и понимать, что у других тоже есть желания или потребности.



Также, целеустремленность может повлечь и беспринципность. Это происходит тогда, когда овладение идеей уже настолько велико и важно, что кажется, что можно использовать любые способы для её достижения. И на этот случай существуют поговорки: «Победителей не судят»; «На войне – как на войне»; «В любви и на войне все способы хороши».



Но цель не может быть ценна сама по себе. Невозможно ничего достигнуть без действия, без деятельности. Если ты боишься начинать с нуля, опасаешься риска и ошибок и поэтому ничего не делаешь, то никакая, даже самая желанная цель не будет осуществлена и останется лишь иллюзорной мечтой.



Я хочу рассмотреть двух известных персонажей, которых, наверное, не назовешь положительными. Но оба хотели достичь цели и – самое главное- шли к ней.



Так, например, в романе Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души» показан пример очень целеустремленного человека, характер и воспитание которого не позволяли тому отступать от намеченной еще в детстве цели. Это Павел Чичиков.



В советской критике принято представлять этот персонаж как пример беспринципности и предпринимательства, как пример ужасного накопительства, которое ведет к искоренению души. Но если посмотреть на Чичикова с другой стороны, хотя бы с той, с которой он сам на себя смотрел, то выяснится, что он не только не достоин порицания, а наоборот – всяческого уважения.



И действительно, Чичиков очень целеустремлен. Вся его жизнь подчинена одной единственной цели – быть богатым, а значит, уважаемым и счастливым. Он ничем не гнушается в достижении цели, и это единственная его вина, хотя у него и есть свои принципы – он никого не убивал и не грабил. Он, можно сказать, действовал в строгих рамках закона. И не его вина, что эти самые законы настолько двойственны. И не его вина, что цель его была не достаточно человеколюбива. Да, он не пытался спасти мир от войн или болезней. Но на минуту представим, что Чичиков этого бы захотел… С его жаждой деятельности, с его упорством и целеустремленностью он сделал бы очень и очень многое. И тогда перед нами был бы не подлец, а герой. Как изобретателен его план по покупке мертвых душ! Гоголь не говорит прямо о том, что даст Чичикову обладание таким «богатством», но мы понимаем, что его мифическое состояние в конце концов может превратиться в совершенно реальное. Человек, обладающий имением и достаточным количеством крепостных, считался в России хорошим женихом, а значит, мог претендовать на руку и приданое какой-нибудь именитой невесты. А ведь люди смертны, и мертвые души могли умереть еще раз…



Чичикову даже не нужно менять характер, чтобы предстать перед нами в лучшем свете, ему просто надо поменять цель…



А вот другой персонаж, который так же действовал в рамках закона и вообще «уважал уголовный кодекс» - Остап Бендер из романов Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок».



Остап тоже чрезвычайно настойчив. Он четко видит перед собой цель (такая же, как у Чичикова), знает, как к ней идти, и идет, никуда не сворачивая и не отступая. Деятельность и изобретательность Бендера поражает. И разве может быть иначе. Ведь он тоже очень целеустремлен! Он придумывает план по «отбиранию» денег у подпольного миллионера Корейки, он отправляется в многомесячный поход по России в поисках стула, в котором зашито целое состояние.



Еще одно обстоятельство роднит оба эти образа – они не получают желаемое, хотя очень близки к нему, и они не опускают рук после, казалось бы, катастрофического поражения. Так, Чичиков в конце первого тома «Мертвых душ» уезжает из города пристыженный, но не сломленный, а Остап ограблен, но так же остался на плаву, благодаря оптимизму и изобретательности.



Таким образом, самое главное заключается в том, чтобы перед человеком стояли высокие и благородные цели. И тогда целеустремленность однозначно станет положительным качеством, безо всяких «но»!.