Сочинение Что бы изменилось, а чтобы осталось неизменным в «Преступлении и наказании», если бы Достоевский пис

На мой взгляд, роман Достоевского «Преступление и наказание» - произведение «вечное», актуальное во все времена. В нем писатель затрагивает «больные вопросы», присутствующие в любом обществе, в жизни любого человека. Не исключение - и современная мне эпоха. В ней существует множество параллелей со временем Достоевского.

Так, важное место в романе занимает описание мира «униженных и оскорбленных» - людей, волею судьбы и общества скинутых на самое «дно жизни». Все действие произведения происходит в бедных районах Петербурга, отличающихся нищетой, грязью, отвратительными запахами. Здесь процветают всевозможные пороки и отсутствует всякое подобие надежды.

Типичным примером таких людей является семья Мармеладовых. Ее глава – отставной чиновник, когда-то существовавший довольно благополучно. Однако со временем он полностью опустился - в социальном и нравственном смысле, превратился в жалкого и беспомощного человека, отбирающего у своей семьи последнюю копейку, живущего за счет «падения» своей дочери.

Мармеладов страдает от своего «скотского» положения, однако изменить что-либо не в силах. Этому человеку нужна поддержка – уважение и сострадание: «Чтоб у всякого человека было хоть одно такое место, где бы и его пожалели». Однако в мире «униженных и оскорбленных», где царит равнодушие и злоба, это невиданная роскошь. Именно поэтому Мармеладов опускается все ниже, отсюда, как мне кажется, и черты безумия в его облике: «Что-то было в нем очень странное; …был и смысл и ум, - но в то же время мелькало как будто и безумие». Его единственный выход – это смерть. И этот герой, следуя логике своего характера, гибнет, пьяный, под копытами лошади.

Трагична и судьба жены Мармеладова. Катерина Ивановна – женщина благородного происхождения, повторно вышедшая замуж за Семена Захаровича. Прекрасно образованная, гордая, тщеславная, она вынуждена погибать в нищете, видеть, как голодают ее дети, как унижает и унижается ее муж. Все это толкает героиню на бессмысленный бунт, скандалы, которыми она, однако, усугубляет свое и без того бедственное положение. В итоге Катерина Ивановна умирает от развившейся чахотки.

Погибла бы, по крайней мере, нравственно, и дочь Мармеладова – Соня. Ведь она была вынуждена стать продажной женщиной, чтобы прокормить свою семью. Чистая и глубоко религиозная Соня страдает от своего положения, от той грязи, в которую ей приходится ежедневно погружаться, от того унижения, что она терпит. Однако от безумия и самоубийства ее спасает вера в Бога («Что ж бы я без Бога была?») и сострадательная любовь к близким («С ними-то что будет?»)

Таким образом, на примере семьи Мармеладовых автор показывает, что в обществе царят равнодушие, всеобщее раздражение, разъединенность в отношениях людей. По Достоевскому, общество бесчеловечно, оно толкает людей на преступления против самих себя, против своей души. Разве современное общество не вызывает такие же мысли у многих тысяч моих современников?

Придавленный бедностью, озлобленный своим бессилием помочь близким людям, главный герой романа – Родион Раскольников - решается на преступление: убийство отвратительной старухи-процентщицы, извлекающей выгоду из людских страданий. Родион жаждет мести за поруганных и обездоленных людей, за всех тех, кто доведен до предела нищеты и нравственных мучений.

Именно поэтому Раскольникова так возмущает теория Петра Петровича Лужина, успешного предпринимателя, жениха его сестры Дунечки. Лужин – сторонник теории «разумного эгоизма». Он считает, что каждый, прежде всего, должен заботиться о себе, о своем благополучии. Чем больше в обществе будет богатых людей, тем богаче будет все само общество.

А что же бедные, «униженные и оскорбленные»? По теории Лужина, чем больше преуспевающих в обществе людей, тем лучше и беднякам: им больше достается от «щедрот» богатых. Получается, что каждый должен думать только о себе, а не о своем ближнем.

Раскольников не желает принимать такой философии, ведь он пытается заботиться о счастье всех людей, хочет всемирного блага. В добавление к этому, протест и возмущение Родиона сочетается с его теорией «сильной личности». Презрение к обществу и его нравственным законам приводит героя к убеждению о необходимости сильной, властной личности, которой «все дозволено». Преступление должно доказать самому Раскольникову, что он не «тварь дрожащая», а «настоящий властелин, которому все разрешается».

Таким образом, на мой взгляд, если бы Достоевский был моим современником, он создал бы роман, очень похожий на «Преступление и наказание». Конечно, приметы времени и реалии изменились бы, однако основные проблемы и темы, а также главная мысль (о сохранении Бога внутри себя, несмотря ни на что) остались бы неизменными. Именно поэтому «Преступление и наказание» является романом, актуальным во все времена. .