Сочинение Что бы такое рассказать? (сочинение – повествование по картине В. Г. Перова «Охотники на привале»)

Стебли скошенной травы торчат в стороны, будто небритая огромная борода. На этой лужайке сели отдохнуть три охотника. Видно, что охота удалась на славу. Ружья, охотничий рожок, патронташ разбросаны в беспорядке, так как охотники устали и хотят отдохнуть перед возвращением домой. Они не обращают внимания на собаку, которая что-то вынюхивает в кустах.



На привале время вспомнить удачные, яркие моменты охоты, невероятные приключения, правдивые или выдуманные. Скорее всего, сейчас один из охотников рассказывает очередную небылицу. Жестами он хочет усилить впечатление от своего рассказа. А рассказывает он с азартом, с искренним азартом. Мимикой также старается подчеркнуть правдивость своей истории. Молодой охотник, заслушавшись, забыл поднять огонь, чтобы зажечь себе папиросу. Слушая небылицы, он подался вперед, пораженный услышанным настолько, что не замечает, какой эффект оказал рассказ на товарища, который сидит рядом. Он в центре картины. Тем временем охотник, который чешет ухо, хохочет про себя и будто всем своим видом говорит: «Что это он придумывает!» Его измятый и рваный картуз сдвинулся набок.



А на самом деле, что мог выдумать рассказчик-охотник? Невольно припоминаются «Охотничьи улыбки» выдающегося украинского писателя Остапа Вишни. В улыбках писатель красочно описывает разные охотничьи приключения. Но в эти истории, как пишет Остап Вишня, мало кто верит. Может, и охотник, описанный Перовым, на привале рассказал одну из таких историй.



Хоть мы не там, но нам тоже становится интересно в компании этой троицы. Ведь Перов так талантливо написал картину, что зрителю кажется, якобы он сам сидит рядом с охотниками, проникается общим расположением духа. Азарт рассказчика не может охладить даже прохладная погода, хотя далеко не новые полушубки наверное не очень греют. В небе летят утки, стремительно надвигаются сумерки. Наверное, в этом месте охотники и заночуют, ведь по всему видно, что они никуда не спешат. Впереди ночь - лучшее время для охотничьих рассказов возле тлеющего костра.