Сочинение Что читают и о чем спорят герои романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин»?

Роман А. С. Пушкина “Евгений Онегин” — произведение уникальное по охвату российской действительности первых десятилетий XIX века. Трудно найти сферу жизни, которая бы не заинтересовала поэта. А. Пушкин воссоздал целую историческую эпоху, нарисовал полную картину жизни различных слоев русского общества. От внимания поэта не укрылась ни одна деталь: из романа, как из энциклопедии, можно узнать, как одевались люди и что было в моде в начале XIX столетия, познакомиться с репертуаром театров и меню известных ресторанов. Правдивое и подробное изображение современности было необходимо для решения главной задачи — объяснения характера нового человека. Среди многочисленных главных и второстепенных факторов, формирующих мировоззрение и систему ценностей героев, А. Пушкин особенно выделяет круг чтения и темы разговоров, в которых участвуют действующие лица романа.

У каждого из персонажей своя библиотека. Подбор литературы зависит от интеллектуальных запросов и особенностей культурной среды, в которой вращаются герои. Евгений Онегин — русский европеец, человек незаурядного ума и недюжинных способностей. Хотя А. Пушкин весьма иронично отзывается о характере воспитания и степени образованности своего героя, Онегина трудно обвинить в невежестве. Он пополнял свои знания, пытался идти с веком наравне, прислушивался к тревожным вопросам современности и усваивал идеи, проникавшие в русское общество со страниц европейских книг. В первой главе поэт замечает, что Онегин “оставил книги”, но Татьяна, знакомясь с его библиотекой, видела, что “хранили многие страницы отметку резкую ногтей” и “черты карандаша” Евгения. В число произведений, которые Онегиным были “исключены из опалы”, вошли поэмы Байрона, романы французских писателей-романтиков, “в которых отразился век и современный человек изображен довольно верно”. В героях этих произведений Евгений находил черты сходства с самим собой. Знакомство с ними помогало ему понять себя.

Онегин интересовался экономическими проблемами эпохи победы буржуазии над феодализмом, поэтому его “резкий, охлажденный ум” предпочитал Адама Смита, авторитетного среди передового дворянства ученого, считавшего первоочередной задачей в России ломку крепостничества. Герой не был равнодушен и к общественным проблемам, вступал в горячие “мужественные” споры о французских политиках и просветителях, “о карбонарах, о Парни”. Участие в таких беседах характеризует Онегина как человека, внимательного ко всем актуальным вопросам своего времени, к новым направлениям европейской философской и общественной мысли.

Оказавшись в деревне, Евгений мог найти достойного собеседника только в лице Ленского. Оба героя на бытовом фоне провинциального дворянства должны были чувствовать себя одинокими. Несмотря на серьезные различия между Онегиным и Ленским, у них были общие культурные интересы, общие темы для бесед. Пушкин рассказывает о жарких спорах между друзьями:



Меж ними все рождало споры

И к размышлению влекло:

Племен минувших договоры,

Плоды, наук, добро и зло. . .



В деревенской глуши два ярких представителя молодого русского дворянства решали проблемы глобального философского и этического значения.

Вернувшись из путешествия после трагической гибели Ленского, Онегин “стал вновь читать. . . без разбора”. Выбор книг, как всегда, обнаруживал неизменное пристрастие героя к передовым темам. Несмотря на хандру и разочарование, Евгений не переставал интересоваться общественной жизнью и политическими учениями.

Если Онегин — “москвич в гарольдовом плаще”, то Ленский — романтик “с душою прямо геттингенской”. Он приехал из “Германии туманной”, страны, которая в начале XIX века была центром философской и культурной мысли. Ленский возвращается “поклонником Канта”. Он исповедует романтический взгляд на мир. Молодой герой не менее образован, чем Онегин, но более восторжен и наивен.

Пристально следит А. С. Пушкин за интересами своей “милой Татьяны”. Одинокая в семье, девушка находила отклик на свои духовные запросы в книгах. Она “влюблялася в обманы и Ричардсона и Руссо”, воображая себя “героиней своих излюбленных творцов, Клариссой, Юлией, Дельфиной”. Даже Онегина она воспринимала не иначе, как Вертером или “бесподобным Грандисоном”. Изучая библиотеку Татьяны, А. С. Пушкин замечает, что европейская сентиментальная литература воспитала не одно поколение русских девушек.

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