Сочинение «Что для вас мои стихи.»

Собеседники являются людьми, которые имеют общие интересы и множество совместных тем, такая же ситуация происходит и с книгами, а если речь идет о Блоке, вспоминаются строки: «Ночь, улица, фонарь, аптека, Бессмысленный и тусклый свет. . . »

Данное стихотворение является первым знакомством с поэтом, которое поразило их тем, что они способны поразить душу любого человека, поэтому люди и тянутся к Блоку.

Александр является тонким лириком, открытым и загадочным в одно время. Стихи, которые пишет Блок, являются окутанными тайной и исповедью, которые могут восприниматься не только душей, но и сердцем: «Небесное умом неизмеримо».

Душа человека способна улавливать и чувствовать то, что было недосказанным, ощущать их глубину. Через внутренний мир поэта, сердце, которое было растерзано, проходили все бури периода, который являлся переломным в его жизни, поэтому в стихотворениях присутствует напряжение, отчаянье, боль, а также попытки, которые позволяли уходить от реального мира, но во всем этом не чувствуется озлобленности и грубости. Иногда люди сочувствуют и сострадают автору, который пишет такие стихотворения: «И тихая тоска сожмет так нежно горло. . . ».

Время, когда Блок писал стихотворения, являлось очень напряженным и психологическим, оно состояло из проблем и вопросов — это подтверждается фразами: «Бессмысленный и тусклый свет. Живи еще хоть четверть века, —Всё будет так. Исхода нет».

Стихи, написанные в лирическом стиле, наполняются поиском смысла жизни, так как многое писание происходило на уровне подсознания, и не всегда можно было создать формулировку в стихах Блока. В мечтах Александр уходил достаточно далеко от проблем, которые были навязчивыми: «И вижу берег очарованный И очарованную даль».

Стихотворения Блока являются торжественными, строгими, возвышенными и иногда их употребляют для церковного песнопения, они способны вызвать легкую грусть, настроение, присущее меланхоликам, и могут вдохновлять человека, а также давать ему надежду: «Девушка пела в церковном хоре».

Стихи Блока не являются веселыми, но, несмотря на то, что в них присутствует безвыходность, они имеют довольно сильный характер, веру, а также у него присутствует желание обойти судьбу стороной.

Стихотворения Блока способны призывать людей к посещению церкви, могут успокаивать и давать душе очищаться и возвышаться над земными проблемами.