Сочинение Что есть истина? (по страницам романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита»)

С древнейших времен человек задумывается над тем, что же такое истина, да и есть ли она вообще? Зачем человеку дана жизнь и в чем ее смысл? Это вечные вопросы философии. Некоторые люди считают, что истина — в знании, другие — в вере. Есть те, кто утверждает, что истина — в чувствах людей. И каждый из них будет по-своему прав. Нет четкого определения, что такое истина Каждый человек по-своему трансформирует это довольно абстрактное понятие.

Всегда, во все времена люди искали истину в сложных и возвышенных вещах. На этом фоне особенно поражает простота, с которой это понятие раскрывается у Булгакова. Беседа Иешуа с Понтием Пилатом дает очень простой ответ на такой сложный вопрос. На вопрос прокуратора “Что такое истина?” Иешуа говорит: “Истина прежде всего в том, что у тебя болит голова, и болит так сильно, что ты малодушно помышляешь о смерти. . . . Ты не можешь даже и думать о чем-нибудь и мечтаешь только о том, чтобы пришла твоя собака, единственное, по-видимому, существо, к которому ты привязан”. Вот она, истина Иешуа не ищет ее в высоких словах и чувствах, а видит ее в простых и, на первый взгляд, обыденных вещах. Для него просто необходимо жить истинной жизнью, это единственно возможное для него состояние.

Создавая этот образ, Булгаков показал, что и добро, и милосердие, и любовь к людям являются следствием истинной жизни, следствием честности с другими и с самим собой.

В сцене разговора Иешуа с Понтием Пилатом происходит столкновение двух истин: вневременной, вечной истины Иешуа и “ершалаимской” истины Пилата Прокуратор пытается подтолкнуть арестанта ко лжи, не понимая его убеждений: “Отвечай! Говорил?. . Или. . . не. . . говорил?”. Лишь на мгновение он, казалось бы, постигает вечную истину Иешуа, но изгоняет ее, как видение. Пилят не принимает ее, а потому и не проявляет милосердия к своему пленнику.

Ложная жизнь, не приемлющая истину, “во всей красе” представлена жителями Москвы. Они врут, никогда не являют свои истинные чувства. Только два человека во всем городе не боятся противопоставить всеобщему вранью окружающих свою собственную честность — Маргарита и Иван Бездомный. Последний сумел не только признать ужасными собственные стихи, но и отказаться, навсегда отказаться от их написания. Оба эти героя, однако, не выдерживают “сражения” с ложной жизнью. В эпилоге Иван Бездомный уже “знает, что в молодости он стал жертвой преступных гипнотизеров, лечился после этого и вылечился”. Однако истина не покидает его совершенно, как платок к Фриде, она постоянно возвращается к нему. И Маргарита также терпит поражение в городе, а истину вместе с Мастером находит уже в вечности.

В романе “Мастер и Маргарита” изображена истинная жизнь и жизнь ложная. Как в свое время Толстой, Булгаков противопоставляет друг другу эти две жизни. В эпилоге он показывает жизнь города, которая как бы замыкается в круг. Город утратил все духовное и талантливое, ушедшее из него вместе с Мастером. Утратил все прекрасное и вечно любящее, ушедшее вместе с Маргаритой. Он утратил все истинное, что было. Наконец, из него ушел далее Воланд со своей свитой, который, как это ни странно, также является героем истинной жизни, ведь именно он разоблачает ложь и притворство жителей Москвы. Что же в результате остается в городе? Люди, живущие обыденной, лишенной каких-либо чувств, неистинной жизнью. Людишки, обреченные на общение только с материальной стороной жизни. . .

Всю жизнь человек стремится к поставленной цели, ищет свою собственную истину, свой смысл жизни. И от того, как он проживает свою жизнь, зависит то, что он обретет после смерти. Это тоже истина, которую Булгаков раскрывает на примере всех героев “Мастера и Маргариты”. Вспомним, что говорит на балу Воланд: “Вы всегда были горячим проповедником той теории, что по отрезании головы жизнь в человеке прекращается, он превращается в золу и уходит в небытие.

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