Сочинение Что есть красота? (По роману Л.Н.Толстого «Война и мир»)

Вопрос об истинной красоте всегда был одним из самых волнующих в литературе и в жизни, поэтому рассуждения на эту тему актуальны и по сей день. Мне кажется, что во все времена обывательское представление о красоте складывалось из оценки ее чисто внешнего проявления в человеке, но мало кто обращал внимание на его внутреннюю сущность. Вопрос же о том, что важнее – облик или личностные качества – стал вечным. Но неужели в скором будущем обывательские представления о красоте возьмут верх над человеческим разумом и люди перестанут ценить внутреннюю привлекательность? Я просто уверена, что такого не произойдет, пока существуют на Земле великие произведения, оказывающие благотворное влияние на человека, выкладывающие в его разум высоконравственные мысли, ведущие к неискаженным представлениям об истинной красоте.



Одно из таких произведений принадлежит перу величайшего психолога русской души, писателю Льву Николаевичу Толстому. В романе «Война и мир» на примере ярких женских образов показана истинная человеческая красота. Раскрывая характер Наташи Ростовой и Марьи Болконской, писатель отмечает в этих героинях те качества личности, которые, по его мнению, делают человека прекрасным. Безусловно, не обходит вниманием он и внешность девушек, но именно душа становится главным показателем их красоты, так как они отнюдь не красавицы по сравнению, например, с Элен Курагиной, к образу которой мы еще вернемся.



Итак, с Наташей Ростовой Толстой знакомит нас, когда она еще резвой, непослушной девочкой бегает по дому, открыто выражая свои эмоции: «Черноглазая, с большим ртом, некрасивая, но живая девочка, со своими детскими открытыми плечиками, выскочившими из корсажа от быстрого бега, с своими сбившимися назад черными кудрями».

Уже здесь видно любование писателя живостью, раскрепощенность Наташи, не испорченной светской моралью, в отличие от своей сестры Веры или Элен Курагиной. Она некрасива по общепринятым тогда европейским меркам, но ее душа прекрасна.

Наташа несет в себе простую человеческую доброту, искренность и любовь, и это никого не может оставить равнодушным. Наташа всегда находится в движении, ее жизнь – постоянное самосовершенствование, которое не всегда происходит под влиянием хороших людей или событий. Она, как и все люди, ошибается, страдает из-за своих ошибок, самой серьезной, пожалуй, из которых является попытка бежать с Анатолем Курагиным. Но все же, в конечном итоге, живая душа Наташи, в которой переплетаются между собой все положительные качества, приводит ее к настоящему счастью, к тому, что она становится гармоничной личностью, готовой поддержать любого человека, одарить его своей любовью, ободрить.



Не менее ярким примером душевной красоты является княжна Марья Болконская. В отличие от Наташи Ростовой, которая, повзрослев, из «гадкого утенка» превращается в «прекрасного лебедя», княжна Марья совсем некрасива. Только ее «лучистые» глаза придают внешности героини привлекательность. Глаза отражают ее гармоничное внутреннее состояние, которое она приобрела в вере. Жизнь по заповедям сделала княжну Марью человеком, ставшим примером величайшей любви к людям и самопожертвования.



В этих двух героинях Толстой воплотил идеал женщины. Что же касается красоты, то писатель считает Наташу Ростову совершенным ее образцом, так как внешняя красота сочетается в «графинюшке» с внутренней. Ее образ – полная противоположность образа Элен Курагиной, самой красивой женщины высшего общества. Толстой подчеркивает в ней только внешнее проявление красоты: выгодные позы, показывающие ее физическое совершенство, для всех одинаково застывшая улыбка и так далее. Но никогда писатель не показывает ее душевные переживания, она похожа на статую, красивую, но холодную и бездушную.

При описании своих любимых героинь Толстой всегда огромное внимание уделяет их глазам как выразителям внутренней красоты человека. Ведь глаза – это зеркало души. У Элен же они никогда не описываются, потому что в этой женщине нет души или она настолько ничтожна, что не стоит ни малейшего внимания.



Итак, исходя из всего вышесказанного, можно заметить, что внешняя красота для Толстого является лишь проявлением внутренней, духовной красоты. И это не то совершенство статуи, которое олицетворяет Элен. Это прелесть истинно живой, гармоничной души. Вот что есть красота в понимании писателя. И я глубоко убеждена, что таково разрешение вечного вопроса о сущности красоты, так как истинная прелесть исходит изнутри. И до тех пор, пока люди будут придерживаться такого мнения, настоящая красота никогда не умрет. .