Сочинение Разное, В. Е. Маковский «Свидание» (сочинение по картине)

Владимир Егорович Маковский — известный русский живописец середины XIX — начала XX века, брат Константина Маковского. Получив блестящее образование в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, одним из основателей которого был его отец, он долгое время преподавал в Академии художеств, дав путевку в жизнь таким мастерам кисти как Архипов А. Е. , Чепцов Е. М. , Бакшеев В. Н. и другие.



В творчестве Маковского преобладали социально-критические темы, образы революционной интеллигенции, сценки городского быта. Среди последних можно назвать картину «Свидание», написанную в 1883 году. На ней изображены мать и сын, встретившиеся после долгой разлуки. Можно предположить, что тяжелое положение в семье и бедность вынудили родителей отдать сына на обучение к какому-нибудь ремесленнику. Мальчику на картине на вид лет тринадцать, он одет в старенькие брюки из грубого серого полотна и поношенную рубашку, поверх которой повязан фартук. Его лицо и руки раскраснелись — наверное, мальчик только что работал и ему разрешили ненадолго отлучиться. Судя по всему, хозяин не очень хорошо заботится о своих учениках: маленький герой жадно уплетает принесенную из дома булку.



Мать, еще не старая, но изможденная непосильным трудом Женщина, с нежностью и умилением смотрит на сына. Бессознательным жестом она касается своих губ — возможно, хочет о чем-то сообщить, но не решается. Ее голова укутана темным платком, а от стужи и ветра защищает черный кожух. Из-под него выглядывает красная юбочка и постолы. Мать сидит на невысоком стуле и вся ее поза выражает горечь и сострадание.



Свидание происходит в холодных сенях. На заднем плане виднеются двери, ведущие в жилое помещение или мастерскую. Стены из обычных, плохо обработанных бревен потемнели от времени, вместе с земляным полом они производят гнетущее впечатление. Картину немного оживляет стоящая в углу бочка с водой накрытая крышкой, на которой стоит глиняный кувшин. На бочку опирается суковатая палка — с ней пришла мать.



Мне кажется, что в своей картине «Свидание» В. Е. Маковский не просто мастерски изображает нелегкую жизнь простых людей, но и заставляет зрителей сопереживать их горю и страданиям.