Сочинение "Что же такое жизнь, как не машина, которую приводят в движение деньги?" (По повести О. Бальзака "Го

Образ скупца и накопителя не нов в мировой литературе. Похожий тип изображен в драме — "Венецианский купец" В. Шекспира и в комедии "Скупой" Ж. Б. Мольера.

К созданию образа Гобсека автора привели наблюдения над жизнью буржуазного общества, отдельные моменты повести автобиографичны. Герой Бальзака учится на факультете права в Сорбонне и работает клерком в конторе стряпчего, где узнает многое из практики денежных отношений.

В своей повести Бальзак сталкивает две философские точки зрения, два взгляда на жизнь: Гобсека и Дервиля.

Вот точка зрения Гобсека: "Из всех земных благ есть только одно, достаточно надежное, чтобы стоило человеку гнаться за ним. Это. . . золото. Чтобы осуществлять наши прихоти, нужно время, нужны материальные возможности и усилия. В золоте все содержится в зародыше, и все оно дает в действительности". По-иному мыслит Дервиль: "Да неужели все сводится к деньгам?" И в его словах: "Жизнь и люди внушали мне в эту минуту ужас" мы чувствуем, что Дервиль не принимает философию Гобсека.

В переводе "Гобсек" означает "живоглот". И все произведение — яркое тому подтверждение. И главное правило, от которого никогда не отступает бальзаковский герой, можно сформулировать так: "Никого не жалей, никому не помогай, но сам пользуйся всем, что можно взять безвозмездно". То, что путь к богатству непременно предполагает жестокость, не смущает его. Он не знает пощады к тем, с кем ведет дела. "Иногда его жертвы возмущались, поднимали неистовый крик, потом вдруг наступала мертвая тишина, как в кухне, когда зарежут в ней утку", — говорит Бальзак. Гобсек с безукоризненной щепетильностью относится к оформлению всех документов, учетных квитанций, расписок и их выполнению. Это ценится в коммерческом мире. Для него существует сделка, выгода, но не человек. Гобсек хорошо изучил психологию людей, поэтому он не может отказать тому, у кого в руках "мешок с золотом". Сам он грязными способами сколотил себе миллионы. Он скупал краденое, как сделал с семейными бриллиантами графини де Ресто. Он занимался спекуляцией картинами старых мастеров и всем, что ему несли должники. Он брал взятки от бывших плантаторов Гаити при ликвидации их имущества. А эти загадочные 20 лет в Ост-Индии, где Гобсек богател и разорялся, и последующие годы, когда он, по предположению Дервиля, "торговал бриллиантами или людьми, женщинами или государственными тайнами".

Большое впечатление производит последняя картина, нарисованная Бальзаком в "Гобсеке": "Утаенную картину увидели бы мы, если б могли заглянуть в души наследников, обступающих смертное ложе. Сколько тут козней, расчетов, злостных ухищрений — и все из-за денег".

В небольшой повести изображена гротескная уродливая фигура истинного хозяина жизни, образец огромной обобщающей силы: ростовщик, делатель денег из денег. Весь незаурядный запас чувств подчинен одной-единственной цели: накопить как можно больше материальных средств, и безраздельно, как можно дольше владеть ими. Однако, прочитав произведение Бальзака, убеждаешься, что в мире существуют и другие ценности. Здоровье, любовь, дружбу не купишь ни за какие деньги. .