Сочинение Что лежит в основе подвигов Прометея (по мифам Древней Греции)

От древних греков остались нам их предания, их древние сказания – мифы.



Греки прошли длинный исторический путь; понадобились века, прежде чем они стали самым образованным, самым культурным народом древнего мира. Их представления об устройстве мира, их попытки объяснить всё происходящее в природе и в человеческом обществе нашли своё отражение в мифах.



Мифы создавались тогда, когда греки ещё не знали грамоты; складывались постепенно, в течении нескольких веков, передавались из уст в уста, из поколения в поколение и никогда небыли записаны как единая, цельная книга. И только через большой промежуток времени, когда люди уже познали грамоту, появились люди, записавшие эти мифы.



Уже с самого начала нашей жизни мифы Древней Греции украшали нашу жизнь. В раннем детстве мы видели множество разных интересных мультфильмов с нашими любимыми мифами, например, «Дедал и Икар». Как только мы поступили в школу, мы прочитали «12 подвигов Геракла». В старших классах познакомились с замечательным мифом «Прикованный Прометей».



В этом удивительно-захватывающем мифе сочетается смысл с красивой речью. Этот поистине увлекательнейший миф сможет заинтересовать любого читателя своей неповторимостью и лёгкостью чтения.



В этом мифе главным героем является отважный и справедливый Прометей, который отказался подчиняться жестоким и могущественным богам. Все боги страшно боялись гнева Зевса и поэтому они беспрекословно слушались его, но лишь один бог смог кинуть вызов его могуществу – Прометей. Прометей обладал невиданной силой, силой, сравниться с которой могло лишь его великодушие.



Прометей единственный, кто смог научить людей делать целящие мази, смешивать лекарства, понимать и создавать искусство, добывать из-под земли железо, серебро, золото и медь, он растолковал пророческие сны, определил смысл вещих голосов, примет дорожных, объяснил полёт хищных птиц, и что вещают – счастье иль беду, их образ жизни, ссоры и любовь, гадания по внутренностям жертвы, цвета и виды печени и желчи, разоблачил знаменья огня.



Это всё говорит о том, что его любовь к людям была так велика и смыслом своей жизни он считал помощь к людям. По-моему, в основе подвига Прометея было стремление делать добро.



Он был первым!!!



На Руси давно уже люди причисляли к лику святых тех, кто отбывал жестокое наказание за то, что он совершил благое дело.



Прометей тоже сделал много хорошего и доброго для людей, но жестокий и несправедливый Зевс покарал его. А люди посчитали его героем.



Великий русский поэт К. Ф. Рылеев написал:



Славна кончина за народ!



Певцы, герою в воздаянье,



Из века в век, из рода в род



Передают его деянья. .