Сочинение Что лучше - истина или сострадание?

Что лучше – истина или сострадание? Однозначный ответ дать невозможно. "На дне" затрагивает и раскрывает перед читателями несколько проблем: лжи и правды, милосердного обмана и горькой истины. По моему мнению, все-таки лучше сострадание, ведь именно оно дает надежду на жизнь любому из персонажей пьесы «На дне».

Каждый из них: Сатин, Бубнов, Настя, Актер, Клещ оказались «на дне жизни» по своей вине. Человек сам выбирает свою судьбу, у него должна быть цель, мечта, для того, чтобы было к чему стремиться. Но у героев этого нет… Они не живут, а лишь существуют, проводят остаток своей жизни в темной, грязной ночлежке. Изо дня в день одно и тоже: темнота, пустота в душе, полное равнодушие ко всем и ко всему … Но так было до определенного момента . . .

С появлением нового персонажа - Луки, казалось, что сейчас все наладится: люди выберутся из этой ямы собственными силами – их нужно лишь подтолкнуть. Именно Лука проявляет сострадание, дает надежды, утешает. Он, как никто другой, имеет влияние на этих низких людей. Находясь при смерти, Анна слушает старика, верит в его слова сострадания, они помогают ей – женщина умирает с надеждой, что на другом свете у нее будет все хорошо: никаких страданий, никакой нищеты. Слова Луки не прошли мимо Актера: человек, который потерял всякую надежду, вдруг понимает смысл жизни, что еще не все потеряно, можно еще все исправить и начать с чистого листа. Но, увы, этому не быть … Как мгновенно ты приобретаешь надежду, точно так же быстро ты можешь ее потерять. Сострадание – это не просто слова, которые имеют воздействие пока ты их слышишь - это душевный переворот, постоянное желание к стремлению и переменам.

Было бы ошибкой утверждать, что именно Лука виноват в смерти Актера, что именно слова сострадания сгубили человека. Он помогал людям. Что, если бы он не утешал жителей «дна», а наоборот, лишний раз показывал истину их жизни, то место, которое они занимают в обществе? Этим он ничего не изменил бы в лучшую сторону, лишь только подтолкнул на «крайний шаг» решения всех проблем – самоубийству.

Автор не приемлет наивную веру в чудо, но ведь именно чудесное мнится персонажам этой драмы, кому-то - в мраморной лечебнице, другим – в честном труде, третьим – в любовном счастье. Речи Луки потому и подействовали, что «упали по плодотворную почву взлелеянных иллюзий».

Персонажи произведения, конечно, прикоснулись к истине, но не изжили ощущение безысходности. Их круг существования замкнулся: от равнодушия – к недостижимой мечте, а от нее – к гибели и пустоте. .