Сочинение Что лучше – истина или сострадание ?

«Милосердие и сострадание — вот чем мы можем уподобиться Богу, а когда мы не имеем этого, то не имеем ничего. "

Иоанн Златоуст.



«И познайте истину, и истина сделает вас свободными»

(Иоан. 8:32)



Читая пьесу Максима Горького «На дне» я всерьёз задумался над этим вопросом – что же лучше для человека на самом деле – сострадание к нему, сочувствие, разделение его печали или всё-таки правда без прикрас, истина в её реальном виде ?

Мы наблюдали действия одних из главных героев Горьковского произведения – Луки и Сатина. Каждый интересен по-своему: первый странник, поражающий своей добротой и гуманизмом (доходящим вплоть до явной неправды) обитателей ночлежки, второй – люмпен, оказавшийся на самом «дне» общественной жизни, но обращающий всеобщее внимание на себя своей категоричностью и идеей «человека как единственной правды». Кто же прав из них ? В данном случае, я убеждён – Лука к месту больше, нежели Сатин с его сентенцией «Правда – Бог свободного человека».

Объясню, почему.

В процессе чтения пьесы можно увидеть – каждый персонаж зависим и слаб по-своему. Здесь нет свободных людей. Каждый отягощён своими проблемами и переживаниями. Что говорить о Сатине, то он пьяница и шулер. Его мысль «Бог умер» - прямая цитата из нигилистических писаний Ницше – прямо доказывает то, что Константин апатичен, пассивен и озлоблен на свою жизнь. «Я тебе дам один совет: ничего не делай! Просто - обременяй землю» - его совет всем. Это протест, бунт. Я уверен – Сатин это отчаявшийся человек, который даже паче всех нуждается в утешении. И поэтому – он отягощён рабством духа более всех. Сатин ни во что не верит, и в этом его главная проблема. Следовательно, его нельзя назвать свободным.

Другое дело Лука. Да, он лжёт. Да, он говорит неправду. Вешает лапшу на уши, рисуя сказочные реалии иной жизни для людей, живущих в ночлежке. И главное – странник-то прекрасно знает о несбыточности тех перспектив, которых изображает он перед другими. Но что главное ? Эта ложь… она не имеет корысти. Старик ничего не имеет с того, что он поступает так, напротив – изначально, идея Луки это идея сострадания и милосердия, ибо окружающие его люди – слабы. Они не знают радости. Им необходима, подчёркиваю, необходима хоть капля жалости. Неверно то мнение Сатина, что сострадание унижает человека, нет – оно помогает преодолеть душевные муки, оно даёт надежду, и это главное! А надежда это следствие веры и упования на лучшее. И полагаю, очень важна особая идея Луки, сказанная Пеплу: «Коли веришь, - есть; не веришь, - нет. . . Во что веришь, то и есть. . . » - вот истина на самом деле. В этом главная правда Луки– старик хранит в себе наиважнейшую мысль вообще сути всего в жизни – идеи веры во что-либо.

Я убеждён, что сострадание нужно людям больше, чем неоспоримая истина подчас, так как сочувствие и милосердие порождают надежду, а надежда дарует душевные силы продолжать бороться с трудностями, не опуская руки. Надеясь на лучшее и действуя, люди получают то, во что верят, главное – иметь хоть какую-то цель и стремиться к ней, ибо «дорога возникает под шагами идущего». .