Сочинение Что лучше, истина или сострадание? (по пьесе А.М.Горького «На дне»)

На протяжении всей пьесы Горького «На дне» драматург заставляет читателей решать дилемму – что лучше, правда или ложь, истина или сострадание.

Написанная в 1902 году, в преддверии революционных событий, пьеса обнажает социальную и психологическую правду о жизни «низов». Реалистически беспощадно драматург показывает всю убогость и беспросветность существования людей, опустившихся на самое «дно жизни».

Слесарь Клещ, Актер, благородный Сатин, торговка Квашня, проститутка Настя… Эти люди не верят в то, что в их жизни может что-то измениться. Они не верят в себя, в свои силы, в возможности человека. Каждый их героев влачит жалкое существование, предпочитая не думать о жизни, прятаться от нее. Клещ прикрывается мечтами о будущей благополучной жизни, не замечая, как в муках умирает его жена Анна. Настя зачитывается любовными романами, придумывая себе красивые любовные истории. Актер заливает горе алкоголем.

Получается, что все эти люди в какой-то степени обманывают себя. Поэтому, когда на пороге ночлежки появляется странник Лука, ставящий превыше всего сострадание, то почти все обитатели цепляются за его ложь, видят в ней спасение. Да и как Актеру не поверить в то, что где-то есть лечебница, гарантирующая полное избавление от алкоголизма? Как Насте еще больше не погрузиться в свои иллюзии, когда ее так внимательно слушают и ей верят? Как Анне не успокоиться, когда после смерти ей обещают избавление от мук и полный покой?

Образ странника Луки в пьесе очень неоднозначен. Долгое время этот образ обвиняли в равнодушии к людям, в корысти. Интересно, что само имя его по созвучию связано со словом «лукавый», а одно из значений этого слова близко к значению «нечистый», «искуситель». Луку обвиняли в том, что он искушает людей своей «ложью во спасение», а в качестве главного обвинения называли смерть Актера.

Однако если всмотреться в то, что делает Лука, вслушаться в его речи, понимаешь, что странник просто не очерствел душою. Нельзя не согласиться с оценками, которые дает Луке Сатин: «Он врал. . . Но это только из жалости к вам».

Лука утешает людей, обманывая их. Для него категории правды и лжи неважны сами по себе. Гораздо важнее страннику то, что они приносят человеку. Лука не просто обманывает, на протяжении пьесы он творит реальное, деятельное добро: утешает перед смертью Анну, пытается усовестить Василису.

Именно этот странник предотвращает убийство Васькой Пеплом Костылева. И в Сибирь он советует Пеплу уйти поскорее, потому что предвидит, что добром это дело не кончится.

Лука не просто врет Актеру, он уговаривает его: «Ты только вот чего: ты пока готовься! Воздержись. . . возьми себя в руки и терпи. . . » И причина смерти Актера не в иллюзиях, а в их крушении, в прозрении, в сознании невозможности воздержаться и взять себя в руки.

Важно, что такая позиция Луки – позиция продуманная и осознанная. Странник обосновывает свое поведение философски. Одним из идейных центров пьесы становится его рассказ о том, как он спас двух беглых каторжников. Главная мысль горьковского персонажа заключается в том, что спасти человека и научить добру может не насилие, а только добро: «Человек может добру научить. . . Пока верил человек — жил, а потерял веру и удавился».

Главным оппонентом Луки в пьесе является Сатин. Именно этот герой произносит афоризм: «Ложь — религия рабов и хозяев. . . Правда — бог свободного человека!»

Горький наделяет Сатина сложной судьбой и противоречивым характером. Этот некогда образованный и умный человек попал в тюрьму, защищая свою сестру. А выйдя, «покатился по наклонной» и оказался в ночлежке. Этот герой озлоблен против всего мира, против того общества, которое «опустило» его на самое «дно».

Однако в душе у Сатина живут романтические и максималистские идеалы, о которых он вспомнил с появлением Луки. Именно поэтому герой говорит: «Старик? Он - умница!.

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