Сочинение Что лучше - истина или сострадание? (по творчеству М. Горького)

Творчество М Горького пронизано болью за простого человека, придавленного обстоятельствами жизни, спущенного, волею судьбы, на самое дно существования. Сам писатель протестует против такого положения вещей, против «свинцовых мерзостей», с которыми приходится сталкиваться человеку.

Однако еще более важным для Горького было отрицание любых проявлений человеческой слабости - слезливой жалости и беспомощности, житейской покорности судьбе, «непротивления злу».

В своих произведениях писатель выработал собственную концепцию Человека, свой взгляд на его природу и возможности. Особенно отчетливо этот взгляд выражен в аллегорической поэме в прозе «Человек».

В этом произведении Горького человек - сам причина своих обретений и утрат. Поэма завершается настоящим апофеозом Человеку-победителю - «величественному, гордому и свободному» борцу, идущему «вперед! и - выше! все - вперед! и - выше!».

Чтобы стать Человеком с большой буквы, нужно не только преодолеть «весь мрачный хаос жизни на этой исстрадавшейся земле», но и перешагнуть через такие важные ценности, как Любовь, Дружба, Надежда, Гнев, Вера. Главной же опорой в преодолении этих «несовершенных созданий его творческого духа» служит окрыляющая сила Мысли.

Вот поэтому, по мнению Горького, человеку важна истина. Он должен знать истинное лицо каждой вещи и явления, чтобы Мыслью и Действием преобразовать этот мир и людей. Да, истина не всегда приятна, она может причинить порой нестерпимую боль. Но человек в силах преодолеть все это и принять правильное решение, начать преображать свою жизнь.

Вспомним, что сострадание, жалость, ложь по имя сострадания никогда не приносили героям Горького счастья. Так, Челкаш, герой одноименного рассказа, пожалел простака Гаврилу и взял его с собой на промысел. За это герой чуть не поплатился жизнью – жадный Гаврила хотел убить Челкаша и всю добычу забрать себе. Актер из пьесы Горького «На дне», поверив в сострадательную ложь, позже жестоко в ней разочаровался и покончил с собой.

Молодой Горький считает справедливым девиз «зуб за зуб, око за око» - он не признает сострадания и к преступникам. По мнению писателя, каждый человек должен платить за свои ошибки, учиться на горьком опыте. Именно поэтому никто из людей племени не помог гордому Ларре («Старуха Изергиль), не облегчил его наказания: «И все остановились, не желая облегчить участь того, кто делал им зло, не желая убивать его».

Таков взгляд на проблему истины и сострадания М. Горького. Одной из вершин творчества писателя является пьеса «На дне» (1902). В ней он, в череде других, ставит и проблему истины и сострадания. В пьесе она связана с образом странника Луки.

Все обитатели ночлежки, куда попадает Лука, четко делятся на две группы: «правдолюбцы» (Барон, Бубнов, Сатин и др. ) и «мечтатели» (Настя, Анна, Клещ). Мы видим, что «мечтатели» мучаются, они зависимы, жаждут сострадательной доброты, но не находят сочувствия у сторонников «правды факта». Такое сочувствие они найдут у странника Луки.

Этот человек очень добр («ласковый. . . мягкий. . . »), снисходителен к слабостям других, отзывчив на просьбу о помощи: «…жалеть людей надо!»; «Человека приласкать - никогда не вредно. . . ».

Лука любит людей, ему интересен каждый как личность, индивидуальность. Отсюда - его уважение к людям, именно поэтому Лука не навязывает другим своих взглядов, не пытается обратить в свою веру, например, Бубнова или Барона. Наоборот, это к нему тянутся люди, которым необходимо утешение и ободрение. А Лука и рад помочь – он поддерживает в героях веру в лучшее будущее: «Во что веришь, то и есть».

Мы видим, что до вынужденного ухода Луки самочувствие ночлежников заметно улучшается: у большинства из них крепнет вера в возможность жить лучше, кое-кто уже делает первые шаги по пути к обретению человеческого достоинства: «Но - я одно чувствую: надо жить. . . иначе! Лучше надо жить! Надо так жить. . . чтобы самому себя можно мне было уважать.

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