Сочинение Что лучше: кем быть или каким быть?

Конечно, человек не должен безразлично относиться к тому, кем он станет (или уже стал) в этой жизни. От того, какую цель он видит перед собой, во многом зависит его будущее, даже если цель так и не будет достигнута до конца. Чем выше наши стремления, тем больший результат мы получаем.

Но престижная работа не должна стоять на первом месте, затмевая собой всё остальное. Жизнь ради карьеры – скучнейшая жизнь, лишённая многих ярких красок из-за постоянной занятости, подрывающая здоровье. Более того, такой образ жизни со временем превращает человека в алчного, безнравственного раба денег, положившего себя на алтарь карьеры. Естественно, это случается не со всеми, и тут многое зависит от того, каков человек и как собирается распорядиться своим богатством.

Но существует громадное количество самых обыкновенных профессий, не приносящих больших доходов. А работа порой бывает муторной, рутинной, неинтересной. Вот тут-то и проявляется характер человека. Не утратил ли он вкус к жизни, не стал ли грубым, раздражительным, вымещая зло на родных и близких, не пристрастился ли к алкоголю, сломленный судьбой, не потерял ли надежду на лучшие времена? Каждый человек может оказаться как наверху, так и внизу, его существование наполнено неожиданными поворотами, подводными камнями. Так что и для человека, и для тех, кто его окружает, важно прежде всего, какой он, способен ли он реализовать себя, поймать удачу за хвост, выстоять в тяжёлых испытаниях, оставшись человеком. Более того, от нашего характера во многом зависит и выбор профессии.

Было бы ошибкой становиться учителем, не любя детей, экономистами, не имея способностей к математике. Чтобы правильно выбрать профессию, нужно сначала изучить себя, выявить свои таланты, наклонности, особенности характера. Только так можно найти дело, которым действительно нравится заниматься. Что может быть лучше, чем просыпаться каждое утро с мыслью, что сейчас отправишься на любимую работу.

Итак, главное, чтобы то, кто ты, соответствовало тому, какой ты. .