Сочинение Что мне дорого в лирике А. С. Пушкина

Пушкин для меня не застывший эталон, не

догма, это и жизнь, и слезы, и любовь — целый мир,

богатства которого неисчерпаемы.

С. Гейченко.



Еще и еще раз обращаюсь к творчеству Пушкина, перечитываю незабываемые стихи великого поэта.

Художественный мир Пушкина, часто непостижимый по объемности, при видимой структурной простоте сродни естественному миру природы. Все здесь взаимосвязано и соразмерно: одинаково гармонично соседствуют друг с другом сходные и контрастные оттенки чувств, страстей, мыслей, ситуаций, подобно тому, как в одном и том же пейзаже органично сочетаются сходные и контрастные оттенки цвета. Считаю, что тот, кто лишен ощущения пушкинского мира, столь ущербен духовно, как и тот, кто почему-либо лишен чувства родной природы.

Поэт учит чувствовать запах и вкус поэзии природы, поэзии родного русского народа: "Там русский дух. . . там Русью пахнет".

Добрый и умный, Пушкин напоминает о великих богатствах русской души, о ее свободолюбии, благородстве, о мужественной борьбе за счастье, мир и справедливость. Все это находишь в пушкинских стихах, если задумываешься над тем, какие мысли и чувства владели поэтом, когда он создавал свои произведения. Пушкин писал только о том, что его волновало, на что он не мог не откликнуться своей чуткой и всеобъемлющей душой.

Его поэзия вся звенит от слов "друг", "брат", "товарищ", "дружба", "дружество". Она обращена к друзьям, дружба переполняет ее. Вот пылкое обращение: "о други", "мой первый друг, мой друг бесценный", "лицейской жизни милый брат", "товарищ милый, друг прямой".

Главная забота Пушкина — верная и даже вечная дружба:



Друзья мои, прекрасен наш союз!

Он как душа неразделим и вечен. . .



Поэт горд тем, что "дружбе плел венок". Сам он признается: "Счастье моих друзей мне было сладким утешеньем". Для Пушкина измена дружбе — преступление.

В вольнолюбивом стихотворении "Деревня", запрещенном при жизни поэта, читаю:



Друг человечества печально замечает

Везде невежества губительный позор.



Друг человечества, ненавидящий рабство, мечтающий "о временах грядущих, когда народы, распри позабыв, в великую семью соединятся", — таков Пушкин.

Поэт словно задался целью подружить все на свете: труд у него стал "другом Авроры златой", калмык — "другом степей", лучина в крестьянской избе — "зимних друг ночей", "вскормленный в неволе орел молодой" — верный товарищ узника, а морской прибой звучит "как друга ропот заунывный". "Прощайте, друзья!" — сказал умирающий Пушкин книгам в своем кабинете. Поэт мечтал о том, что его собственные строки — его друзья — в отдаленном будущем напомнят о нем, о Пушкине, "как верный друг, напомнит хоть единый звук".

И вот уже более 200 лет напоминают его стихи о великом и мудром друге всех — Пушкине.

Первый наш поэт был образованнейшим человеком своего времени. Познания его в области истории, философии, политической экономии, литературы разных стран и веков не перестают удивлять нас и сегодня. Его произведения впитывают в себя всю эту информацию, выражая ее неназойливо, с большим чувством меры и изяществом.

Любое произведение поэта — это шедевр. Вот передо мной стихотворение "К морю" (1824 г). "Прощай, свободная стихия. . . " Свобода прежде всего привлекает поэта. В выражении "свободная стихия" понятие свободы еще усилено тем, что эпитет "свободная" отнесен к слову "стихия", которое в себе самом уже несет содержание ничем не связанной, свободной силы.

Образ моря рисуется как образ какого-то живого богатыря, и не случайно эпитет "неодолимый" поставлен в мужском роде. Здесь и красота моря, и его мощь. Поэт любит и его "тишину в вечерний час и своенравные порывы", говорит о "торжественной красе" моря. С любовью обещает помнить его



. . . скалы . . . заливы

И блеск, и тень, и говор волн.



Такое море — только у Пушкина.

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--