Сочинение Что мне нравится в творчестве Владимира Маяковского?

Владимир Маяковский широко известен прежде всего как поэт революции. Это и не удивительно — долгое время его стихи были своеобразным манифестом советской России. Поэт жил в очень сложное время, время социальных потрясений и больших перемен в обществе. Его творчество определялось как значительными событиями начала XX века, так и литературным развитием этого периода.

В творчестве Владимира Маяковского меня поражает неподдельная искренность этого человека. Она видна как в его политической поэзии, так и в любовной лирике. Но все-таки больше меня привлекает Маяковский-лирик, поэтому в своем сочинении о том, что мне нравится в его творчестве, я хочу остановиться прежде всего на его лирических произведениях.

В поэме “Облако в штанах”, написанной Маяковским в 1915 году, мы видим переживания молодого талантливого поэта, полюбившего красавицу Марию. Но это большое чувство приносит герою поэмы не радость, а страдания:



Помните?

Вы говорили:

“Джек Лондон,

деньги,

любовь,

страсть”, —

а я одно видел:

вы — Джоконда,

которую надо украсть!

И украли.



Кто же украл Марию? В поэме нет явного соперника, того, кого любит Мария. Но в ней присутствует куда более сильный вечный соперник всех времен — это деньги и будущее благополучие:



Вошла ты,

резкая, как “нате!”,

муча перчатки замш,

сказала:

“Знаете —

я выхожу замуж”.



По-моему, эти строки очень хорошо передают как неловкость подобной ситуации, так и горестное разочарование молодого поэта, который мог предложить возлюбленной только свои собственные чувства. А они оказались ненужными. Поэтому не удивительно, что в предисловии к поэме мы встречаем гневный крик “Долой вашу любовь” — любовь, которую можно купить.

В этой поэме мне особенно нравятся такие строки, передающие силу чувств поэта:



Алло!

Кто говорит?

Мама?

Мама!

Ваш сын прекрасно болен!

Мама!

У него жар сердца.

Скажите сестрам, Люде и Оле, — ему уже некуда

деться.



В любовной лирике Маяковского, как и в его творчестве в целом, мне нравятся поражающие воображение авторские метафоры. Например, как в стихотворении “Флейта-позвоночник”:



Я душу над пропастью натянул канатом, жонглируя словами,

закачался над ней.



Или:



Я сегодня буду играть на флейте,

На собственном позвоночнике.



Владимир Маяковский умеет создавать удивительнейшие образы, поражая читателя необычностью своего видения мира. Например, в стихотворении “Ночь” он использует неожиданное сравнение, уподобляя освещенные окна ночного города руке игрока с веером карт. В представлении читателя возникает образ города-игрока:



Багровый и белый отброшен и скомкан,

В зеленый бросали горстями дукаты,

А черным ладоням сбежавшихся окон

Раздали горящие желтые карты.



Возвращаясь к любовной лирике Владимира Маяковского, мне хотелось бы отметить, что поэт испытывал поистине глубокие чувства. Для того чтобы выразить их полноту, поэт использовал слова-гиганты: “громада любовь”, “любовища”. Он не может чувствовать

мелко:



. . . душу вытащу,

растопчу.

Чтоб большая. —

и окровавленную дам, как знамя. . .



А какой теплотой проникнуты такие строки поэта:



Дай хоть

последней нежностью выстелить

твой уходящий шаг.



В письме Л. Брик Маяковский писал: “Любовь — это жизнь, это главное. От нее разворачиваются и стихи и дела и все прочее. Любовь — это сердце всего. Если оно прекратит работу, все остальное отмирает, делается лишним, ненужным. Но если сердце работает, оно не может не проявляться в этом во всем”. Мне кажется, что эти слова как нельзя более точно выражают смысл любовной лирики Маяковского. В ней — сама

жизнь.

Отвечая на вопрос сочинения, я остановлюсь также на сатире Владимира Маяковского. Мне она нравится своей остротой, а также точностью попадания в “кулаков и бюрократов, дураков и подхалимов”. Глубокой иронией проникнуты строки стихотворения “Гимн взятке”:



И нечего доказывать — идите и берите.

Умолкнет газетная нечисть ведь.

Как баранов, надо стричь и брить их.

Чего стесняться в своем отечестве?



Это стихотворение, написанное Маяковским в 1915 году, поражает своей актуальностью. Как бы ни не хотелось это признавать, но оно, наверное, еще надолго останется злободневным, потому что “все здесь, от младшего дворника до того, кто в золото заткан”.

Досталось от Маяковского и чиновникам, которые, подобно грибоедовскому Фамусову, сводили свои служебные обязанности к подписанию бумаг. В стихотворении “Фабрика бюрократов” Маяковский пишет:



Что угодно

подписью подляпает,

и не разберясъ:

куда,

зачем,

кого?

Собственную тетушку

назначит римским

папою,

Сам себе подпишет смертный

приговор.

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--