Сочинение Что мне нравится в творчестве Владимира Маяковского?
Владимир Маяковский широко известен прежде всего как поэт революции. Это и не удивительно — долгое время его стихи были своеобразным манифестом советской России. Поэт жил в очень сложное время, время социальных потрясений и больших перемен в обществе. Его творчество определялось как значительными событиями начала XX века, так и литературным развитием этого периода.
В творчестве Владимира Маяковского меня поражает неподдельная искренность этого человека. Она видна как в его политической поэзии, так и в любовной лирике. Но все-таки больше меня привлекает Маяковский-лирик, поэтому в своем сочинении о том, что мне нравится в его творчестве, я хочу остановиться прежде всего на его лирических произведениях.
В поэме “Облако в штанах”, написанной Маяковским в 1915 году, мы видим переживания молодого талантливого поэта, полюбившего красавицу Марию. Но это большое чувство приносит герою поэмы не радость, а страдания:
Помните?
Вы говорили:
“Джек Лондон,
деньги,
любовь,
страсть”, —
а я одно видел:
вы — Джоконда,
которую надо украсть!
И украли.
Кто же украл Марию? В поэме нет явного соперника, того, кого любит Мария. Но в ней присутствует куда более сильный вечный соперник всех времен — это деньги и будущее благополучие:
Вошла ты,
резкая, как “нате!”,
муча перчатки замш,
сказала:
“Знаете —
я выхожу замуж”.
По-моему, эти строки очень хорошо передают как неловкость подобной ситуации, так и горестное разочарование молодого поэта, который мог предложить возлюбленной только свои собственные чувства. А они оказались ненужными. Поэтому не удивительно, что в предисловии к поэме мы встречаем гневный крик “Долой вашу любовь” — любовь, которую можно купить.
В этой поэме мне особенно нравятся такие строки, передающие силу чувств поэта:
Алло!
Кто говорит?
Мама?
Мама!
Ваш сын прекрасно болен!
Мама!
У него жар сердца.
Скажите сестрам, Люде и Оле, — ему уже некуда
деться.
В любовной лирике Маяковского, как и в его творчестве в целом, мне нравятся поражающие воображение авторские метафоры. Например, как в стихотворении “Флейта-позвоночник”:
Я душу над пропастью натянул канатом, жонглируя словами,
закачался над ней.
Или:
Я сегодня буду играть на флейте,
На собственном позвоночнике.
Владимир Маяковский умеет создавать удивительнейшие образы, поражая читателя необычностью своего видения мира. Например, в стихотворении “Ночь” он использует неожиданное сравнение, уподобляя освещенные окна ночного города руке игрока с веером карт. В представлении читателя возникает образ города-игрока:
Багровый и белый отброшен и скомкан,
В зеленый бросали горстями дукаты,
А черным ладоням сбежавшихся окон
Раздали горящие желтые карты.
Возвращаясь к любовной лирике Владимира Маяковского, мне хотелось бы отметить, что поэт испытывал поистине глубокие чувства. Для того чтобы выразить их полноту, поэт использовал слова-гиганты: “громада любовь”, “любовища”. Он не может чувствовать
мелко:
. . . душу вытащу,
растопчу.
Чтоб большая. —
и окровавленную дам, как знамя. . .
А какой теплотой проникнуты такие строки поэта:
Дай хоть
последней нежностью выстелить
твой уходящий шаг.
В письме Л. Брик Маяковский писал: “Любовь — это жизнь, это главное. От нее разворачиваются и стихи и дела и все прочее. Любовь — это сердце всего. Если оно прекратит работу, все остальное отмирает, делается лишним, ненужным. Но если сердце работает, оно не может не проявляться в этом во всем”. Мне кажется, что эти слова как нельзя более точно выражают смысл любовной лирики Маяковского. В ней — сама
жизнь.
Отвечая на вопрос сочинения, я остановлюсь также на сатире Владимира Маяковского. Мне она нравится своей остротой, а также точностью попадания в “кулаков и бюрократов, дураков и подхалимов”. Глубокой иронией проникнуты строки стихотворения “Гимн взятке”:
И нечего доказывать — идите и берите.
Умолкнет газетная нечисть ведь.
Как баранов, надо стричь и брить их.
Чего стесняться в своем отечестве?
Это стихотворение, написанное Маяковским в 1915 году, поражает своей актуальностью. Как бы ни не хотелось это признавать, но оно, наверное, еще надолго останется злободневным, потому что “все здесь, от младшего дворника до того, кто в золото заткан”.
Досталось от Маяковского и чиновникам, которые, подобно грибоедовскому Фамусову, сводили свои служебные обязанности к подписанию бумаг. В стихотворении “Фабрика бюрократов” Маяковский пишет:
Что угодно
подписью подляпает,
и не разберясъ:
куда,
зачем,
кого?
Собственную тетушку
назначит римским
папою,
Сам себе подпишет смертный
приговор.
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