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Сочинение Что мне нравится в творчестве Владимира Маяковского?

    Владимир Маяковский широко известен прежде всего как поэт революции. Это и не удивительно — долгое время его стихи были своеобразным манифестом советской России. Поэт жил в очень сложное время, время социальных потрясений и больших перемен в обществе. Его творчество определялось как значительными событиями начала XX века, так и литературным развитием этого периода.
    В творчестве Владимира Маяковского меня поражает неподдельная искренность этого человека. Она видна как в его политической поэзии, так и в любовной лирике. Но все-таки больше меня привлекает Маяковский-лирик, поэтому в своем сочинении о том, что мне нравится в его творчестве, я хочу остановиться прежде всего на его лирических произведениях.
    В поэме “Облако в штанах”, написанной Маяковским в 1915 году, мы видим переживания молодого талантливого поэта, полюбившего красавицу Марию. Но это большое чувство приносит герою поэмы не радость, а страдания:

    Помните?
    Вы говорили:
    “Джек Лондон,
    деньги,
    любовь,
    страсть”, —
    а я одно видел:
    вы — Джоконда,
    которую надо украсть!
    И украли.

    Кто же украл Марию? В поэме нет явного соперника, того, кого любит Мария. Но в ней присутствует куда более сильный вечный соперник всех времен — это деньги и будущее благополучие:

    Вошла ты,
    резкая, как “нате!”,
     муча перчатки замш,
    сказала:
    “Знаете —
    я выхожу замуж”.

    По-моему, эти строки очень хорошо передают как неловкость подобной ситуации, так и горестное разочарование молодого поэта, который мог предложить возлюбленной только свои собственные чувства. А они оказались ненужными. Поэтому не удивительно, что в предисловии к поэме мы встречаем гневный крик “Долой вашу любовь” — любовь, которую можно купить.
    В этой поэме мне особенно нравятся такие строки, передающие силу чувств поэта:

    Алло!
    Кто говорит?
     Мама?
    Мама!
    Ваш сын прекрасно болен!
    Мама!
    У него жар сердца.
    Скажите сестрам, Люде и Оле, — ему уже некуда
    деться.

    В любовной лирике Маяковского, как и в его творчестве в целом, мне нравятся поражающие воображение авторские метафоры. Например, как в стихотворении “Флейта-позвоночник”:

    Я душу над пропастью натянул канатом, жонглируя словами,
     закачался над ней.

     Или:

    Я сегодня буду играть на флейте,
     На собственном позвоночнике.

    Владимир Маяковский умеет создавать удивительнейшие образы, поражая читателя необычностью своего видения мира. Например, в стихотворении “Ночь” он использует неожиданное сравнение, уподобляя освещенные окна ночного города руке игрока с веером карт. В представлении читателя возникает образ города-игрока:

    Багровый и белый отброшен и скомкан,
    В зеленый бросали горстями дукаты,
     А черным ладоням сбежавшихся окон
    Раздали горящие желтые карты.

     Возвращаясь к любовной лирике Владимира Маяковского, мне хотелось бы отметить, что поэт испытывал поистине глубокие чувства. Для того чтобы выразить их полноту, поэт использовал слова-гиганты: “громада любовь”, “любовища”. Он не может чувствовать
    мелко:

    . . . душу вытащу,
    растопчу.
    Чтоб большая. —
    и окровавленную дам, как знамя. . .

    А какой теплотой проникнуты такие строки поэта:

    Дай хоть
    последней нежностью выстелить
    твой уходящий шаг.

    В письме Л. Брик Маяковский писал: “Любовь — это жизнь, это главное. От нее разворачиваются и стихи и дела и все прочее. Любовь — это сердце всего. Если оно прекратит работу, все остальное отмирает, делается лишним, ненужным. Но если сердце работает, оно не может не проявляться в этом во всем”. Мне кажется, что эти слова как нельзя более точно выражают смысл любовной лирики Маяковского. В ней — сама
    жизнь.
    Отвечая на вопрос сочинения, я остановлюсь также на сатире Владимира Маяковского. Мне она нравится своей остротой, а также точностью попадания в “кулаков и бюрократов, дураков и подхалимов”. Глубокой иронией проникнуты строки стихотворения “Гимн взятке”:

    И нечего доказывать — идите и берите.
    Умолкнет газетная нечисть ведь.
    Как баранов, надо стричь и брить их.
    Чего стесняться в своем отечестве?

     Это стихотворение, написанное Маяковским в 1915 году, поражает своей актуальностью. Как бы ни не хотелось это признавать, но оно, наверное, еще надолго останется злободневным, потому что “все здесь, от младшего дворника до того, кто в золото заткан”.
    Досталось от Маяковского и чиновникам, которые, подобно грибоедовскому Фамусову, сводили свои служебные обязанности к подписанию бумаг. В стихотворении “Фабрика бюрократов” Маяковский пишет:

    Что угодно
    подписью подляпает,
     и не разберясъ:
    куда,
    зачем,
    кого?
    Собственную тетушку
    назначит римским
     папою,
     Сам себе подпишет смертный
    приговор.

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