Сочинение Что может книга(сочинение рассуждение)

Я очень люблю читать. Однако многие мои знакомые ровесники и даже взрослые считают, что чтение это бесполезное занятие, отнимающее кучу времени. Даже раскрыв интересную книгу, они могут заснуть над ней или просто не понимают прочитанного. Я уверена, что такие люди не правы, они даже не понимают, как много интересного и полезного проходит мимо них.

Книга это сочинение посредник между теми людьми, которые знают что-то, и теми, кто хочет узнать. Знающие люди доверяют информацию бумаге, пишут книги. Человек может умереть, а его знания будут жить вечно.

Конечно же, сейчас есть радио, телевизоры, компьютеры, с помощью которых люди общаются между собой, делают интересные передачи, обмениваются новостями. Однако, смотря телевизор, ты можешь выбирать лишь из тех программ, которые тебе предлагают. Приходя же в библиотеку, ты получаешь возможность выбрать именно то, что тебе нужно, что тебе интересно в данный момент.

Сейчас, например, очень мало детских телевизионных программ. Книги же издаются для любого возраста и на любой вкус в достаточном количестве.

Разнообразная литература помогает нам не только в узнавании нового, но и при выборе профессии, в воспитании, развивает духовно.

Книга способна совершать чудеса. Ни с чем не сравнится ощущение восторга после прочтения хорошей книги, которая заставляет радоваться и печалиться вместе со своими героями, сопереживать им.

Книги знакомят нас с прошлым, помогают больше узнать о науке, культуре, искусстве, позволяют даже заглянуть в будущее. Хорошая и интересная книга может стать твоим другом, который будет рядом в горе и радости.

К книгам нужно относиться бережно и с любовью, тогда они всегда готовы поделиться с нами, приглашая в свою сказочную страну тайн и загадок.