Сочинение Что может сделать каждый из нас, чтобы вокруг стало меньше голосов, просящих о помощи? (А.П.Платонов

Рассказ Платонова «Неизвестный цветок» ставит перед читателями важный вопрос – что может сделать каждый из нас, чтобы вокруг стало меньше голосов, просящих о помощи? Содержание этого произведения заставляет нас поразмышлять над поставленной проблемой.

Главный герой рассказа – маленький цветок, выросший между камнями и глиной. Это одинокое и слабое существо изо всех сил боролось за свою жизнь. Днем цветок ловил былинки плодородной земли, а ночью выращивал росу. Так и проходили его дни – в вечной борьбе за существование.

Но в этом цветке, даже не знавшем своего имени, было много сил – он хотел жить, стремился к солнцу, свету, радости. Автор пишет, что «цветок… не хотел жить печально; поэтому, когда ему бывало совсем горестно, он дремал».

Несмотря на все трудности, в положенный срок растение зацвело. Его цветок, невзрачный с виду, был похож на светлую звезду и очень душист. Именно по запаху его нашла девочка Даша. Она восхитилась стойкостью и силой маленького неизвестного цветка и решила ему помочь. Вместе с другими пионерами девочка удобрила всю землю на пустыре, чтобы цветку было радостно и привольно расти.

Но, когда Даша пришла следующим летом навестить неизвестный цветок и его детей, то очень удивилась. На пустыре росли всевозможные растения, но все они были не такими – пахли слабее или выглядели иначе. И лишь среди камней девочка нашла цветок, похожий на тот, прошлогодний: «Цветок этот рос из середины стеснившихся камней; он был живой и терпеливый, как его отец, и еще сильнее отца, потому что он жил в камне».

Получается, что все заботы ребят были излишними? Ведь все равно цветок захотел расти и жить среди камней, борясь с трудными условиями жизни. Может быть, этот неизвестный цветок так сильно благоухал лишь потому, что существование его было тяжелым и ему приходилось каждую минуту сражаться за свою жизнь? Именно тогда он в полной мере чувствовал радость от того, чего добился.

Правы ли были пионеры, помогая цветку? Думаю, конечно, да. Ведь дети помогли вырасти десяткам новых цветов, не таким сильным и храбрым, как неизвестный цветок. Да и то, что Даша обратила внимание на цветок, заговорила с ним, было для героя рассказа очень важным. Мне кажется, это вдохновило его на дальнейшую борьбу и жизнь.

Я считаю, что каждый из нас должен помогать тем, кто слабее, тем, кто нуждается в помощи. Это дает силы и вдохновение для того, чтобы жить дальше. И тогда вокруг будет меньше голосов, просящих о помощи. Тогда мир будет счастливее. .