Сочинение Что нового о человеке сказал Горький? (Человек глазами Горького)

В конце XIX века в русской литературе появляется новый герой — пропащий человек, изгой, который отвергнут обществом, и судьба которого никого не интересует. Такой герой изображается в реалистических рассказах М. Горького. Художник рисует образ, так сказать, босяка неоднозначно, он пытается выявить причину, по которой герой опустился «на дно» общества.



Человек, по мнению писателя, сам по себе создание довольно-таки противоречивое. В своих ранних произведениях Горький приходит к следующей аксиоме: человек — существо с огромными возможностями, он может создать великое на Земле, принеся счастье и радость людям; но также может за одно мгновение все разрушить, повергнув человечество в пучину страданий.

Вспомним романтический рассказ «Старуха Изергиль». Утверждая красоту и величие подвига во имя людей, Изергиль противостоит людям, утратившим свои идеалы. «В жизни всегда есть место подвигу», — говорит Горький устами героини. Такой великий подвиг во имя народа совершает в одном из рассказов старухи Данко, показав, что он, жертвующий собой ради других, сильнее Ларры, не выдержавшего испытания одиночеством.

На основе же прочитанной пьесы Горького «На дне» можно сказать, что только сильный человек, способен смотреть в лицо реальности (как утверждает сам Горький). Но без цели в жизни, без уверенности в своих возможностях изменить мир он не в силах, также как не способен противостоять всем тем невзгодам, что обрушиваются на него. В пьесе мы видим людей сильных духом, но не знающих долга перед собой и окружающими. Первое, что бросается в глаза,— грубость в разговорах героев. Так происходит, быть может, потому, что люди не хотят и не могут принять своего падения и своей грубостью защищаются от внешних изменений («Дура ты, Настька. . . »). Люди как будто озверели, они уже не могут говорить спокойно. Они постоянно унижают друг друга. Даже Клещ не может сказать ласкового слова умирающей жене — «заныла». Хотя главный герой произведения Лука и «может добру поучить», даёт правомерные советы, однако вся его утешительная ложь так никому и не помогает. Как он считает: «Пока верил человек – жил, а потерял веру – удавился». Дело в том, что так проще жить, «если у человека в жизни не было ничего хорошего, — он ведь никому не повредит, коли сам для себя выдумает какую-то сказку, да и станет рассказывать ее за быль. Рассказывает. . . и сам себе верит, . . . ну ему и приятно». Но, несмотря на всё это сострадание истина, в конце концов, сильнее.



По сравнению с писателями XIX века герой в рассказах Горького не имеет своей «теории», у него нет собственной полноценной семьи. Для горьковских героев, по-моему, главное в жизни — личная свобода, которую они никогда ни на что не променяли бы; человек — гордый и свободный властелин земли. .