Сочинение Что нового внесли поиски счастливого в спор о счастье, вспыхнувшем в прологе? (по поэме Н. А. Некрас
Одна из основных тем творчества Николая Алексеевича Некрасова является тема народа и их трудная, несчастная жизнь.
Основное произведение творчества этого писателя , посвщенное этой теме, - "Кому на Руси жить хорошо. " В этом произведении отображаются события отмены крепостного права, последствия этого.
Начинается поэма со встречи семерых мужиков:
На столбовой дороженьке
Сошлись семь мужиков. . .
Они сразу начали спорить:
Сошлися и заспорили:
Кому живется весело,
Вольготно на Руси?
Каждый из них доказывал свою точку зрения и пытался убедить других, что именно этому человеку живется лучше на Руси.
Временнообязанные шли дорогами и спрашивали прохожих:"Кому живется хорошо?" Но так и не узнали кому.
Мужики ответили, что счастье по их мнению это: "Покой, богатство, честь. . . ", но ни одного человека, подходящего под эти слова не нашли.
Единственный человек, который чувствовал себя счастливым, был Гриша Добросклонов. У него было голодное детство и нелегкая юность, когда он учился в семинарии. Но он это пережил.
Жизнь Гриши связала его с трудом, бытом, нуждами крестьян, вахлачиной. Мужики помогали ему в пропитании, а он выручал их трудом.
Уже с детства он знал, что будет дальше:
. . . и лет пятнадцати
Григорий твердо знал уже,
Что будет жить для счастия
Убогого и темного
Родного уголка.
Григорий верит в будущее и его слова очень потрясают этих мужиков.
Быть бы нашим странникам под родною крышею,
Если б знать могли они, что творилось с Гришею.
Слышал он в груди своей силы необъятные,
Звуки лучезарные гимна благородного-
Пел он воплощение счастия народного!
Я считаю, что поиски внесли в спор о счастье много информации и поправки. Ведь мужики убедились, что и помещику и чиновнику, и попу, и купчихе, и другим живется не очень сладко. Но зато они нашли Гришу - человека, верющего в хорошее будущее и не чувствующего себя "несчастным". .