Сочинение Что объединяет и разнит активистов Гремячего Лога?

Творчество М. А. Шолохова нельзя воспринимать оторвано от той действительности, в которой существовал писатель. Все его лучшие произведения так или иначе связны с эпохой великих событий, вызванных гражданской войной или Великой Отечественной войной. Так, самые первые главы «Поднятой целины» были напечатаны в 1932 году, когда шло строительство новой деревни.



Автор создает удивительные образы людей, отдавших свою жизнь, свое счастье революции. Писатель прекрасно понимает все те сложности, которые возникали у активистов в борьбе за новый уклад. Но Шолохов нисколько не идеализирует своих героев. Он изображает их такими, какими сделало их то тяжелое время.



Что же роднит и отличает активистов Гремячего Лога?



По моему мнению, самое главное, что объединяет этих людей, – это участие в революционных событиях. Так, бывший балтийский моряк Семен Давыдов был ярым защитником простого народа. После демобилизации из морского флота он около десяти лет работал механиком на заводе. Со временем Давыдов был направлен в деревню для создания коллективного хозяйства. Впоследствии этот герой становится председателем колхоза в Гремячем Логе.



Что же касается Макара Нагульнова и Андрея Разметного, то они оба участвовали в гражданской войне, бились с белой армией.



Каждый из активистов понимает важность изменений, происходящих во всех сферах жизни общества. Они считают своим долгом быть частью силы, которая впоследствии создаст справедливое, сильное государство.



В своей работе Давыдов прекрасно понимает, как много значит собственный пример. И поэтому, когда одна из бригад не успевает выполнить план весенней пахоты, то Семен Давыдов сам отправляется в поле, чтобы помочь работающим: «Умру на пашне, а сделаю, - думал Давыдов. – Ночью при фонаре буду пахать а вспашу десятину с четвертью, иначе нельзя. Позор всему рабочему классу».



По моему мнению, всех активистов объединяет верность своему делу и уверенность в необходимости того, что делается, которая не терпит возражений. Эти люди не мыслят своего существования без партии. Достаточно вспомнить тот момент, когда Нагульнова исключают из этой организации. Макар, сильно побледнев, говорит: «Куда же я без партии? И зачем? Нет, партбилет я не отдам! Я всю свою жизнь вложил…всю жизнь…Ничего не остается…Мне жизнь теперь без надобности, исключите и из нее».



Что же касается Разметнова, то этот человек так же посвятил всего себя борьбе за новую власть. Он уверен, что только ответственность каждого будет способствовать формированию лучшего и сильного государства.



Несмотря на сходство взглядов и устремлений коммунистов Гремячего Лога, каждый из них - индивидуальность, непохожая на других и неповторимая. Давыдов по натуре человек скромный, понимающий окружающих. Он уважает всех тех, с кем сталкивается на своем жизненном пути. Его отличает сила воли, целеустремленность и всепоглощающая вера, вера в лучшее будущее: «Хорошую жизнь мы построим, факт!. . Счастливые будут Федотки, факт!».



Андрея Разметнова в первую очередь отличает человечность, мягкость, гуманизм. Он не испытывает ненависти к врагам советской власти. Так, еще во время гражданской войны он отказывается мстить Девяткину за свою жену. А во время раскулачивания этот герой испытывает искреннюю жалость к врагам.



На мой взгляд, Разметнова можно противопоставить Нагульнову, который отличается особой жестокостью. Твердость характера делает этого человека бескомпромиссным и несгибаемым. В своей работе Нагульнов в большей степени полагается на принуждение. Он во всем пытается применить силу, запугать, заставить. Нагульнов не терпит мыслей и высказываний, противоречащих идеям новой власти.



Семен Давыдов не принимает подобных насильственных действий, потому часто старается доказать неправильность поступков Нагульнова: «ты старыми, партизанскими методами работаешь, а сейчас – новое время, и не налеты, позиционные бои идут…» Хотя следует заметить, что при всей своей резкости, прямолинейности, Нагульнов все же прислушивается к мнению своих товарищей. Он тяжело переносит все промахи, но всегда их осознает.



Таким образом, Шолохов, создавая образы активистов, старался быть предельно объективным и изображал не идеальных людей, а весьма реалистичных, имеющих как положительные, так и отрицательные черты характера. .