Сочинение Что объединяет повести Тургенева о любви? (по произведениям «Первая любовь», «Клара Милич», «Вешние

Перу И. С. Тургенева принадлежит несколько повестей о любви – «Клара Милич», «Вешние воды», «Первая любовь». Все они, так или иначе, посвящены первому чувству. Главным героем этих повестей является молодой человек, от лица которого, чаще всего, и ведется повествование.

Надо сказать, что в повестях Тургенева о любви много автобиографического. И в «Кларе Милич», и в «Вешних водах» объектами любви главного героя становятся иностранки (или женщины, в которых течет нерусская кровь). Мы знаем, что роковой любовью в жизни самого писателя была оперная певица Полина Виардо. Детали облика этой женщины, ее характера, а также чувства Тургенева к ней неуловимо присутствуют на страницах его повестей, посвященных любви.

Рассказчиком в них, как правило, является герой, молодой человек. Объединяет повести и ретроспективная композиция – чаще всего произведение представляет собой воспоминание уже зрелого человека о событиях юности, которые оставили сильнейший след в его душе или кардинальным образом повлияли на его судьбу.

Так, в «Вешних водах» любовь Санина к Джемме не угасла и по прошествии нескольких десятков лет. В мистической повести «После смерти» любовь героев преодолела саму смерть – Яков материализует Клару силой своего чувства, а затем сам умирает, чтобы быть со своей возлюбленной.

Герои повестей Тургенева о любви – из разряда «нетронутых». Это чистые душой и разумом люди, способные искренне и сильно любить, мечтать, совершать безумные поступки, жить, а не существовать (вспомним хотя бы контраст Дмитрия Санина и господина Клюбера из «Вешних вод»).

Интересно, что главными героями повестей Тургенева о любви, так или иначе, становятся женщины. Именно их образ писатель выдвигает на первый план – любуясь их красотой, свежестью, только им присущей прелестью (Джемма, Клара Милич). Но не все женские образы в повестях Тургенева положительны. Есть среди них и дьявольские создания, разрушающие, уничтожающие, играющие, но все же влекущие с непреодолимой силой (Марья Николаевна Полозова, отчасти княжна Засекина). Но, в любом случае, женщины изображаются Тургеневым как роковые существа, способные вдохновить мужчину на любое безумство.

Объединяющей чертой произведений Тургенева о любви является и их несчастливый финал. Это касается и «Первой любви», и «Вешних вод», и отчасти «Клары Милич». Героев этих произведений ждет разлука, душевные муки, большая внутренняя работа. Часто кого-то из них ожидает смерть.

Так что же такое любовь, по мнению И. С. Тургенева? Почему он так часто описывает первую любовь? Мне кажется, писатель считает, что именно первое чувство чаще всего бывает настоящим, именно «любовью». Молодые неискушенные души «нетронутых» людей еще способны испытывать возвышенные, безумные, искренние чувства, не омраченные никакой корыстью. Возможно, с возрастом, по мнению Тургенева, это проходит.

В любом случае, писатель считает, что любовь - это основополагающая эмоция, в которой заключается суть и смысл самой жизни. Счастлив тот, кто способен искренне любить и в чьей жизни это чувство случилось. .