Сочинение Что открыла мне лирика Сергея Есенина?

У Сережи есть свой голос красивый. Он любит

Россию по-своему, как никто другой. И воспевает

ее по-своему. Березы, месяц, ржаные поля, озера -

вот его песня. И поет он ее всем своим существом.

А. Андреев



За темную гряду леса садилось рыжее, нечесаное, будто спросонья, солнце. В последний раз осветило багровым ливнем луча раскиданные стога, пушистые облака, заглянуло мне в глаза. Может быть, оно хотело спросить, не слышала ли я что-нибудь о рязанском парне с русыми, цвета спелой ржи, волосами, синими, как небо, глазами и чистой, словно весенний проливной дождь, улыбкой.

Солнце, остановись на мгновенье! Я расскажу тебе о Сергее Есенине, расскажу о его лирике, расскажу, почему я полюбила его стихи.

Стихи Есенина стали мне дороги сразу, как только я вошла в волшебный мир поэзии. С тех пор многогранность, своеобразие его творчества не перестают удивлять меня.

Все глубже изучая жизнь и творчество поэта, я полюбила его всей душой и хочу быть певцом его поэзии. Почему? Я часто задавала себе этот вопрос. Действительно, почему так близки и понятны его стихи и сегодня? Пожалуй, из-за его глубокой любви к своей родине, к своему народу, из-за безграничной любви к природе, ее красоте, из-за того, что они учат меня понимать все прекрасное.

Лирика поэта жива одной большой любовью — любовью к родине. Чувство родины — основное в творчестве Сергея Есенина. Многие поэты пытались раскрыть тему родины в своих произведениях. Но так, как сделал это Есенин, по-моему, не удавалось никому. Он с гордостью называл себя “крестьянским сыном” и “гражданином села”. Где бы ни был Есенин, на какую бы вершину славы он ни поднимался, он всегда видел Русь крестьянскую, жил ее надеждами. В стихах Есенина не только “светит Русь”, не только звучит тихое признание поэта в любви к ней, но и выражается вера человека в ее будущее, великое будущее родного народа.

Есенин застыл на месте. Ему представилась огромная, без конца и края Русь, вся залитая березовым светом, встала рядом изб вдоль Оки. “Родина моя, — прошептали губы, — Родина”. И вдруг замерли, потому что нашлись другие слова:



Гой ты, Русь моя родная,

Хаты — в ризах образа. . .

Не видать конца и края —

Только синь сосет глаза.



Есенин с откровенной теплотой воспевает неповторимую красоту родного края. Как он его любит! Он влюблен в бескрайние поля, леса, в свое рязанское небо, в полевые цветы. Уже давно все стихло вокруг. А он не мог заснуть. Ему вдруг захотелось увидеть маленькое лесное озерцо, где он, босоногий мальчишка, гонялся за косыми лучами солнца, молодую березку, что летом полоскала свои косы в воде, а зимой позванивала хрустально ими.

Завтра — начало сенокосной поры. И сколько нужно сил, чтобы с рассвета дотемна махать косой. А человек ходит и ходит по родной земле. И невдомек звездам-проказницам, что не до сна поэту, что он безмерно счастлив, потому что весь мир — для него. Для него цветут травы, для него смеются озорные глаза озер, и даже они, звезды, светят для него. И невольно из сердца на волю рвутся слова:



О Русь — малиновое поле,

И синь, упавшая в реку,

Люблю до радости и боли

Твою озерную тоску.



Какая безграничная любовь к природе! Меня восхищает неповторимая есенинская лирика, понимание всех тонкостей родной природы и умение это передать в стихах. Свои стихи о природе Есенин создает по черновому рисунку, набросанному самой природой и сверенному с общей картиной природной жизни. Поэт сажает рябину у крестьянской избы. В “рябиновом костре” сгорают последние надежды:



В саду горит костер рябины красной,

Но никого не может он согреть.



У Есенина обострен взгляд на те черты природы, которые могут быть уподоблены вещественному миру. Даже небесные светила он приглашает на землю. Месяц схож с жеребенком, он тоже рыжий и “запрягается” в сани. Под луной происходят самые мучительные поиски и открытия самого себя.

В стихах Есенина вся жизнь, со всеми поворотами, ухабами и взлетами. Есенин прошел небольшой, но тернистый жизненный путь.

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--