Сочинение Что отличает Катерину от обывателей города Калинова?

А. Н. Островский в своей пьесе «Гроза» разделил людей на две категории. Одна категория— угнетатели, представители «темного царства», другая — униженные и забитые ими люди. Представители первой группы — личности разные и по-разному относятся к ближним. Дикой — человек грубый, невежественный и жадный. О нем говорят: «Уж такого-то ругателя, как у нас Савел Прокофьич, поискать еще! Ни за что человека оборвет». Дикой неуважительно относится к людям, которые от него зависят и боятся его. Вот, например, что Дикой говорит Кулигину: «Для других ты честный человек, а я думаю, что ты разбойник, вот и все. Хотелось тебе это слышать от меня? Так вот слушай! Говорю, что ты разбойник — и конец! Что ж, ты судиться со мной будешь? Так ты знай, что ты червяк. Захочу — помилую, захочу — раздавлю». Но Дикой в то же время и труслив. Он не ругается с Кудряшом, например, так как Кудряш может дать отпор и не боится Дикого и ему подобных. Н. А. Добролюбов в статье «Темное царство» дает такую оценку поведению Дикого: «Только покажешь где-нибудь сильный и решительный отпор, сила самодура падает, он начинает трусить и теряется». А вот Кабанова Марфа Игнатьевна совсем другая. Она хитра и действует под «личиной благочестия». Она все повторяет, что заботится не о себе, а о детях: «Ведь от любви родители и строги к вам бывают, от любви вас и бранят-то, все думают добру научить. Ну, а это нынче не нравится».

Но на самом деле Кабаниха жестока. Даже после гибели Катерины она говорит сыну: «Тиша! Об ней и плакать-то грех!» Кабаниха умело использует различные приемы для утверждения своей власти в доме. Она всегда говорит доброжелательно-поучительно, постоянно лицемерно прибедняется: «Мать стара, глупа. . . » Но в то же время Кабаниха властная, стремится держать всех в подчинении, любит приказывать. Она неискренней веры в Бога и суеверна. В религии она видит одну цель: запугать человека, держать его в вечном страхе. К Катерине она относится жестоко, не считает ее за человека, вечно унижает и притесняет ее. Не дает ей даже слова сказать: «Ты бы, кажется, могла и помолчать, коли тебя не спрашивают».

К представителям безвольных, забитых людей «темного царства» относятся Тихон и Борис. Тихон по натуре добрый наивный человек. О себе он говорит: «Да я, маменька, и не хочу своей волей жить. Где уж мне своей волей жить!» Тихон всегда покорен своей матери. Он не может ослушаться ее. Тихон, конечно же, по-своему любит Катерину, искренен с ней и жалеет ее. Он пытается всяческими путями вырваться из домашнего ада, но у него это получается крайне редко: «Вы меня уже заездили здесь совсем! Я не чаю, как вырваться-то, а ты еще навязываешься со мной». Когда Катерина погибает, Тихон даже в чем-то завидует ей. Он говорит: «Хорошо тебе, Катя! А я-то зачем остался жить на свете да мучиться!».

Борис, по сути, такой же безвольный человек, как Тихон. Из всех людей города Калинова он выделяется своей образованностью: наверное, поэтому его замечает Катерина. Но при этом он еще и труслив. При последней встрече с Катериной, уже понимая, что она на краю гибели, Борис не скрывает своего страха: «Не застали бы нас здесь». Катерина разочаровывается в Борисе. Борис— непосредственный виновник смерти Катерины.

Полной противоположностью Борису является Кудряш. Кудряш свободолюбив, он не желает подчиняться самодурам. «Нет, уж я перед ним рабствовать не стану». Кудряш безоглядно любит Варвару и умеет постоять за свои чувства. Он неравнодушен и к судьбе других людей.

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