Сочинение Что повлияло на формирование Достоевского как писателя

Ф. М. Достоевский – великий русский писатель-реалист, знаток жизни, психолог, сострадающий бедным и угнетённым, гуманист, страстный обличитель лжи и лицемерия. Достоевский всегда стоял особняком в русской литературе, оставался во многом непонятным и неоценённым.

Во всех произведениях на первом плане у него – сама «личность». Прототипом своих героев чаще всего служил сам писатель. Из глубины своего сердца он черпал самые потрясающие откровения. Отсюда глубокий психологизм романов Достоевского.

Будущий писатель родился в дворянской семье. Отец Михаил Андреевич был лекарем Мариинской больницы для бедных. Фёдор Михайлович окончил Главное инженерное училище и был зачислен в Петербургскую инженерную команду, но вышел в отставку, чтобы всецело посвятить себя литературной работе.

Между родителями отношения строились на полном подчинении воле и капризам мужа. Все члены большой семьи Достоевских жили заурядной жизнью, и никто не понял выбора сына стать писателем.

Для Достоевского вопрос семейных отношений очень важен: все его романы построены на судьбах семьи, на показе развала современной семьи. Конечно, эта тема почерпнута писателем из его личной жизни.

Повлияли на развитие писательского таланта Достоевского и обилие прочитанных им книг разных авторов: Данте, Бальзака, Гофмана, Диккенса, Жорж Санд. Но на первом месте для него были Пушкин и Гоголь. Пушкин учил с детства быть самим собой и дерзать смело, безгранично. Этот поэт стал для Достоевского символом народного гения.

Но великое служение России пером художника особенно поразило его в Гоголе. Гоголь заговорил о русской жизни такими близкими, проникновенными словами, заставил так взглянуть на самих себя, что жизнь показалась ещё совсем не изведанной бездной. Конечно, первая повесть Достоевского - «Бедные люди», - в которой остро звучит тема «маленького человека», была бы невозможна без Гоголя. Повесть была напечатана в альманахе Некрасова «Петербургский сборник» в 1846 году и сразу принесла Достоевскому успех и признание читателей. Она привела в восторг великого критика Белинского, который сулил тогда ещё начинающему художнику слова блестящее творческое будущее.

Назначение писателя – отражать действительность художественным языком, показывать все её пороки и прекрасные моменты. Достоевский видел все общественные противоречия современности и давал на них свой отклик. С тревогой он наблюдал распад семейных отношений, торжество денежной морали. Писатель изобразил много сцен из жизни семей, где нет добродетели, почитания родителей, где умерли заботливое отношение к детям, чистота любви и привязанности.

Отчуждение человека, его обособление, замыкание в самом себе протекали в буржуазном обществе всё сильнее. Равнодушие власти к простому народу, кризисы, войны – всё это поселило в сознании простого труженика недоверие к закону, страх за себя. Но человек с ущемлённым чувством собственного достоинства, как почувствовал Достоевский, существо далеко не простое, противоречивое. Едкое, жгучее чувство унижения, испытанное им, может породить в душе маленького человека не только ненависть к угнетателям, но и властолюбивые мечты, мстительный порыв злобы. И тогда мирный «маленький человек» может превратиться в тирана и деспота.

Членство в кружке Петрашевского повлияло на личную и творческую судьбу Достоевского Общество Петрашевского наследовало революционное дело декабристов. Оно состояло из дворян и разночинцев. За участие в этом кружке писатель был арестован 23 апреля 1849 года и приговорён к смертной казни, которая была заменена каторжными работами на четыре года и последующей службе в армии.

Годы каторги и солдатской службы прервали литературную деятельность Достоевского. На каторге он встретил множество солдат и крестьян. После пребывания в детские годы в деревне писатель впервые вновь широко столкнулся здесь с людьми из народа. Этот новый жизненный опыт имел для развития Достоевского-художника и мыслителя громадное значение. Здесь он поменял своё мировоззрение. По его мнению, современное состояние общества является болезненным, так как приводит к обожествлению человеком самого себя, разрушая живые связи между людьми. Утрата высших духовных ценностей, каковыми выступают ценности христианства, влечёт за собой создание кумиров, которым начинает поклоняться человек. А это может привести к катастрофе. Но у человечества есть вечный идеал, воплощённый в личности Иисуса Христа, к которому человек будет постепенно приближаться.

Общественный кризис, возникший в результате проведения крестьянской реформы, отменившей крепостное право, но приведшей к массовому ограблению народа, охватил и духовную сферу. Болезненное состояние общества, утратившего нравственные ценности, освящённые религией, изображает Достоевский в романах «Преступление и наказание», «Идиот», «Братья Карамазовы».

Но о чём бы Достоевский ни писал, всегда пишет о своих духовных исканиях, ищет разрешения проблем, лично его волнующих, но до конца не разрешённых. Все его герои, будь они антиподами его по своему нравственному облику, всё-таки бьются над проблемами, над которыми всю жизнь бился сам писатель. .